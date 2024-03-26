蔡沐妍護女反遭炎上！「最美雙胞胎」逆風發聲：媽媽更多顧慮壓力
女星蔡沐妍（Lydia）先前帶女兒上節目《小姐不熙娣》表演，事後卻發文表示不滿小S的態度，更放話「不會有以後」，沒想到卻反過來被大批網友撻罰，25日緊急關閉帳號。對此，有「最美雙胞胎藝人」之稱的依依和佩佩也發聲緩頰，認為不該過度抨擊當事人。
記者吳昕蓓／綜合報導
依依表示，小S作為主持人，肯定是要將話題往主題帶，加上小孩不像藝人能夠侃侃而談，更需要引導，「感覺得出來S姊在這一集裡面已經在『節目效果』和『顧慮小孩情緒』這兩者之間做一個很好的平衡了。」然而她也明白蔡沐妍作為媽媽的立場，「我可以知道她帶小孩上節目，會比一般人多一些顧慮和壓力。」
依依理性分析：「事後蔡沐妍在臉書上面的發文，我感受到她內心也是在自責，（她覺得不應該把她小孩放在這個環境），也許因為她還沉浸在負面情緒，所以寫出來的文字把整體的負面能量都爆發出來（看看身為一個媽媽壓力有多大）。」她也呼籲，很多事都是試過才知道，希望大家少點責難，用更正面的方向思考。
而佩佩也透露，女兒雖然也有學音樂，但都是自發主動的，似乎是因為從小讓孩子上全腦開發課，女兒一直以來都很自動自發，「女兒把自己每個禮拜一到五幾乎都排滿各種才藝課了，她學直排輪、打鼓、鋼琴、畫畫、全腦開發、芭蕾、街舞、游泳……甚至下課之後，晚上還上兩種才藝，因為學才藝對她來說是在玩遊戲」，她直言如果不愛學習，感覺不快樂，那才是真的可憐。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道