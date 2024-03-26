Wendy誤闖黑道尾牙嚇壞了！竟是前樂天經紀人幫接：費用是平常2倍
台灣職籃T1聯盟的台啤雲豹啦啦隊「電豹女」成員Wendy（林宛璇）憑藉175公分的傲人身材，成為隊上的人氣王，再加上過去和反骨男孩成員孫生交往過，使她知名度大增。近日，Wendy分享有次竟不小心接到黑道的尾牙活動，一堆警察在她面前才知道事情不妙，只能咬牙硬上，直呼：「我很怕講錯話！」
記者詹鎰睿／綜合報導
Wendy日前在節目《同學來了》分享，經紀人有次幫她接了一場尾牙活動，並以「啦啦隊女孩」的身分出席，沒想到一抵達現場發現門口一堆警察正在蒐證。後來才得知原來是黑道的尾牙，但Wendy只能咬牙硬上表演，「我很怕講錯話，搞到下面就打起來了。」
此時，一旁的經紀人也說，當時接到活動，只看見對方寫著「某某國際開發」，還以為是建設公司，而且費用還是平時的兩倍，才會決定接下活動，藉由這次經驗也讓他們印象深刻。
有趣的是，這位經紀人正是樂天女孩前經紀人史丹利（陳元凱），去年才因樂天女孩私接案遭到球團起訴，目前已被桃園地院裁定羈押，還有待檢方調查中。推測該集數應是節目存檔，才會選在這時間點播出，意外引發網友們討論。
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