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亞洲世預／艱辛！中華男足首度進球　仍被吉爾吉斯踢爆、遭淘汰

▲中華男足獲得本階段首度進球，可惜仍無法取勝，遭到淘汰。（圖／中華民國足球協會提供）
▲中華男足獲得本階段首度進球，可惜仍無法取勝，遭到淘汰。（圖／中華民國足球協會提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，中華男足移師吉爾吉斯主場斯巴達體育場迎敵。儘管中華隊取得本次資格賽第二輪首顆進球，仍舊不敵Joel Kojo的帽子戲法，終場以1比5不敵吉爾吉斯，苦吞四連敗，確定遭淘汰。

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本場先發由旅外球星陳柏良領軍，潘文傑鎮守球門，搭配攻擊箭頭安以恩，目前效力青島海牛的邊後衛王建明本場比賽結束停賽回歸先發陣容，去年賽暨打破台灣企業甲級足球聯賽外籍選手壟斷金靴獎的本土前鋒黃偉傑也獲得先發機會。

前場比賽因抗議過於激烈遭紅牌驅逐出場而禁賽的總教練Gary White兵符，則交由守門員教練Glyn Shimell代理。

▲中華男足總教練Gary White前一場遭禁賽。（圖／中華足協提供）
▲中華男足總教練Gary White前一場遭禁賽。（圖／中華足協提供）
開場雙方互有往來，中華隊甚至有兩次不錯的進攻機會，可惜未能把握。比賽第17分鐘，吉爾吉斯獲得角球機會， Joel Kojo在門前搶到球，順勢推射破網，率隊先馳得點。

陷入落後的中華隊立即組織起反擊，前場的高壓拼搶屢屢製造出攻勢，但可惜都欠缺臨門一腳。第38分鐘Joel Kojo在左路接獲隊長Valerii Kinchi的傳球後再度推射破網，吉爾吉斯取得2球領先。

中華隊仍不放棄機會，可惜吳俊青的頭錘命中橫樑，中華隊錯失進球的大好機會。第45分鐘Joel Kojo再度發威，靠著速度取得單刀後，再度破門，上演帽子戲法，吉爾吉斯上半場取得3球遙遙領先。

下半場雙方易邊再戰，完全進入比賽節奏的吉爾吉斯掌握住大多數機會。第79分鐘，吉爾吉斯的角球在門前造成一陣混亂，由Khristiyan Brauzman在門前撿漏得手，吉爾吉斯攻進本場第4球。

中華隊本場球運不佳，第84分鐘黃偉傑射門卻剛好命中門柱後彈出，全隊都露出無奈地神情。

不過中華隊機會很快來敲門，2分鐘後一次快速推進造成吉爾吉斯門將在禁區內對游耀興犯規，奉送一次12碼罰球點球，吳彥澍操刀主罰冷靜地罰進，中華隊終於取得本次資格賽第二輪首顆進球。

可惜中華隊後半段體力耗盡，吉爾吉斯臨去秋波，又在第95分鐘再下一城，最終以4球之差，大勝過關。

雖然已確定遭到淘汰，但中華男足仍於6月6日主場迎戰強敵阿曼，6月11日客場挑戰馬來西亞，尋求本階段首勝。

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