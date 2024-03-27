亞洲世預／艱辛！中華男足首度進球　仍被吉爾吉斯踢爆、遭淘汰

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前場比賽因抗議過於激烈遭紅牌驅逐出場而禁賽的總教練Gary White兵符，則交由守門員教練Glyn Shimell代理。
開場雙方互有往來，中華隊甚至有兩次不錯的進攻機會，可惜未能把握。比賽第17分鐘，吉爾吉斯獲得角球機會， Joel Kojo在門前搶到球，順勢推射破網，率隊先馳得點。
陷入落後的中華隊立即組織起反擊，前場的高壓拼搶屢屢製造出攻勢，但可惜都欠缺臨門一腳。第38分鐘Joel Kojo在左路接獲隊長Valerii Kinchi的傳球後再度推射破網，吉爾吉斯取得2球領先。
中華隊仍不放棄機會，可惜吳俊青的頭錘命中橫樑，中華隊錯失進球的大好機會。第45分鐘Joel Kojo再度發威，靠著速度取得單刀後，再度破門，上演帽子戲法，吉爾吉斯上半場取得3球遙遙領先。
下半場雙方易邊再戰，完全進入比賽節奏的吉爾吉斯掌握住大多數機會。第79分鐘，吉爾吉斯的角球在門前造成一陣混亂，由Khristiyan Brauzman在門前撿漏得手，吉爾吉斯攻進本場第4球。
中華隊本場球運不佳，第84分鐘黃偉傑射門卻剛好命中門柱後彈出，全隊都露出無奈地神情。
不過中華隊機會很快來敲門，2分鐘後一次快速推進造成吉爾吉斯門將在禁區內對游耀興犯規，奉送一次12碼罰球點球，吳彥澍操刀主罰冷靜地罰進，中華隊終於取得本次資格賽第二輪首顆進球。
可惜中華隊後半段體力耗盡，吉爾吉斯臨去秋波，又在第95分鐘再下一城，最終以4球之差，大勝過關。
雖然已確定遭到淘汰，但中華男足仍於6月6日主場迎戰強敵阿曼，6月11日客場挑戰馬來西亞，尋求本階段首勝。