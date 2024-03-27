小林製藥紅麴風暴延燒！增至「2死、106住院」　死者「腎臟受損」

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小林製藥26日在官網上發出聲明表示，獲知有1名高齡長者持續服用紅麴保健食品長達將近3年的時間，且每天都服用3顆，後因腎病死亡，目前小林製藥正在調查死因與服用產品之間的關聯性。
隨著食安風暴擴大，因服用含有紅麴成分保健食品而身體不適的案例也暴增。日本厚生勞動省26日前往小林製藥進行調查後，證實新增1例相關死亡案例，累計2例疑因服用相關保健品而死亡。目前尚不清楚關於第二例死亡案例的詳細情況，但醫生表示該名死者的腎臟受到損害。
小林製藥在發現保健食品問題後，隨後收到超過3600封電子郵件詢問，在最初傳出13人因服用含有紅麴成分的保健品後出現腎臟問題而需要住院後，住院人數連日暴增，目前通報住院治療人數已經增加至106人。
目前小林製藥正在與多個大學實驗室合作，分析產品中檢測到非預期成分，並了解非預期成分與腎臟疾病的因果關係，以及對健康的實際危害。後續也公開了18種可能含有非預期成分的問題產品生產編號，並呼籲民眾止服用受影響產品。其中第一例死亡的高齡長者曾購買了序號「X304」、「H306」和「E301」的產品。
小林製藥早在今年1月15日就陸續接獲相關病例的通報，但一直到3月22日才宣布主動回收停用3項產品。對此，小林製藥坦承確實在1月就收到首次通報，但當時並不清楚保健食品可能是致病原因。
厚生勞動省向大阪市負責單位發出通知，要求根據《食品衛生法》採取報廢3種可能含有害物質的3種產品，並預計於27日與相關部會召開會議，在本週召開由專家組成的藥事食品衛生委員會調查委員會，審議今後的因應措施。