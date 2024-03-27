金賽綸衝動曬金秀賢親密照「只是想炫耀」！名嘴曝動機：她不甘心
韓國23歲女星金賽綸因酒駕退出演藝圈，日前突曬出與金秀賢的親密貼臉照，由於兩人曾在同一家經紀公司，年齡又相差13歲，她的舉動被質疑可能是祕密戀情曝光，原本傳出金賽綸要發正式聲明表態，卻遲遲沒有動作，韓國娛樂YouTuber李鎮浩昨（26）日爆料，她其實對酒駕行為被解約相當不甘心，看到金秀賢又竄紅，所以「衝動炫耀」兩人關係，卻不知道如何收尾，才會有口難言。
記者江芷稜／綜合報導
金賽綸24日突然上傳與金秀賢貼臉親密合照，男方眼神迷濛，疑似喝了一點酒，她秒刪照仍被截圖，引發外界聯想兩人是情侶關係，金秀賢所屬經紀公司GOLDMEDALIST發出聲明否認，表示「戀愛傳聞毫無根據，不知道金賽綸的意圖是什麼」，金賽綸也表示要整理心情再對外發聲，卻遲遲沒有發聲。好友表示金賽綸內心很痛苦，有無法說出口的難言之隱，不知道該如何表達立場。
韓國前娛樂記者李鎮浩在YouTube頻道「演藝後統領」，討論金賽綸的暴走行為，透露她向親密友人表示「對失誤和衝動感到後悔」，並傳達自己做錯了的意思，將會深切自我反省，連旁人都很難接受金賽綸的行為；更表示她將親自表明立場的說法是誤傳，因為除了家人和少數好友之外，金賽綸一直與外界處於斷絕聯繫的狀態。
李鎮浩在影片中說明，金賽綸因酒駕事件被經紀公司GOLDMEDALIST解約，她很難接受此事，看見過去同門的金秀賢因《淚之女王》再度迎來事業高峰，想要炫耀自己過去也是當紅藝人，和金秀賢關係親密，才會衝動上傳了合影，沒預料到會引起這麼大的風波，如今才會騎虎難下，不知如何回應。
年紀輕輕的金賽綸有「最美童星」之稱，和金所泫、金裕貞並列為「三金」，前景一片光明，未料她2022年5月酒駕撞爛路邊變電箱，導致周遭店家停電數小時，肇事逃逸後拒絕現場酒測，重創國民妹妹形象。訴訟過程中，她還跟法官用苦肉計求饒，表示自己經濟困難，需要打工維持生計，希望可以降低刑責，卻被抓包去酒吧嗨玩，最後被判賠2000萬元韓幣（約47.5萬元新台幣）罰鍰，演藝事業毀了，讓她非常不甘心。
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