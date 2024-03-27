歷史回顧！2015年馬習在新加坡世紀之握　致詞都提「九二共識」

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馬習兩人見面時，馬英九戴藍色領帶、習近平是黃色領帶，兩人在黃色面板前讓媒體拍照，象徵炎黃子孫。下午3點，會面正式開始。馬英九與習近平兩人公開握手，時間長達1分鐘20秒。
接著習近平先致詞，提到兩岸是「打斷骨頭連著筋的兄弟」，是「血濃於水的一家人」，兩岸同胞攜手奮鬥，堅持「九二共識」。馬英九則說要鞏固「九二共識」，維持和平現狀，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。
隨後兩人閉門會談，會談結束，雙方各自開記者會，中國先開記者會，由當時的國台辦主任張志軍回答媒體問題，台灣則是馬英九親自召開。接著在下午5點30分，雙方共進晚宴，晚上8點，習近平專機離開樟宜機場，馬英九則是又再見了新加坡總理李顯龍後，才離開台灣。
馬英九任內，從恢復海基海協會交流、陸委會主委與國台辦主任會面，再到兩岸領導人見面，希望能建立兩岸交流制度，不過馬英九卸任前民調低迷，國民黨未獲支持，2016年交出政權，且迄今無法再重返執政，兩岸交流也因此凍結。
此外，所謂九二共識，馬英九認為是「一個中國各自表述」，但習近平近來談九二共識，只談一個中國，不再提「各自表述」，甚至逐漸往「一國兩制」靠攏，也認台灣民眾無法認同。