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歷史回顧！2015年馬習在新加坡世紀之握　致詞都提「九二共識」

▲馬習會歷史性一刻。（圖／兩岸領導人會議媒體採訪團, 2015.11.7）
▲馬習會歷史性一刻。（圖／兩岸領導人會議媒體採訪團, 2015.11.7）

記者何哲欣／台北報導

前總統馬英九4月1日將訪問中國北京，有可能再度與中國領導人習近平見面。若馬習二會登場，將是兩人自2015年11月7日後，睽違8年多再見面。當年馬習會是兩岸分治66年以來，雙方領導人的正式會面，吸引全球華文媒體齊聚新加坡，見證歷史性的一刻。

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2015年11月7日，馬英九與習近平在新加坡香格里拉大酒店會面，當時馬英九是專程飛往新加坡，習近平則是在結束越南與新加坡的國事訪問後再與馬英九會面。雙方在會面上以「台灣領導人」與「大陸領導人」的身分見面，並以「先生」互稱。

馬習兩人見面時，馬英九戴藍色領帶、習近平是黃色領帶，兩人在黃色面板前讓媒體拍照，象徵炎黃子孫。下午3點，會面正式開始。馬英九與習近平兩人公開握手，時間長達1分鐘20秒。

接著習近平先致詞，提到兩岸是「打斷骨頭連著筋的兄弟」，是「血濃於水的一家人」，兩岸同胞攜手奮鬥，堅持「九二共識」。馬英九則說要鞏固「九二共識」，維持和平現狀，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。

隨後兩人閉門會談，會談結束，雙方各自開記者會，中國先開記者會，由當時的國台辦主任張志軍回答媒體問題，台灣則是馬英九親自召開。接著在下午5點30分，雙方共進晚宴，晚上8點，習近平專機離開樟宜機場，馬英九則是又再見了新加坡總理李顯龍後，才離開台灣。

馬英九任內，從恢復海基海協會交流、陸委會主委與國台辦主任會面，再到兩岸領導人見面，希望能建立兩岸交流制度，不過馬英九卸任前民調低迷，國民黨未獲支持，2016年交出政權，且迄今無法再重返執政，兩岸交流也因此凍結。

此外，所謂九二共識，馬英九認為是「一個中國各自表述」，但習近平近來談九二共識，只談一個中國，不再提「各自表述」，甚至逐漸往「一國兩制」靠攏，也認台灣民眾無法認同。

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