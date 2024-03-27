月月配加15元甜甜發行價 首檔美國20年期A級公司債00942B開募
專家指出，回顧Fed為了對抗高通膨，在2022年3月時正式啟動升息循環，隨後一連串的升息幅度，導致債券價格崩跌，目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達2成，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。台新投信看好美國A級公司債券後市漲升行情，推出國內首檔美國20年期A級公司債ETF「台新美國20年期以上A級公司債券ETF」（基金之配息來源可能為收益平準金），將於今（27）日開始募集，採用月月配且發行價僅15元。
記者許家禎／台北報導
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）經理人黃鈺民表示，債券價格與利率呈反向走勢，目前市場上的美元公司債ETF多數以全球型債券為主，而台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金，是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債，主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高，讓投資人有機會選擇聚焦在100%美國企業（註冊、上市或營收主要來自美國）。
黃鈺民指出，另一方面，長天期債券因為存續期間較長，對利率價格的敏感度較高，在市場利率往下時，更有機會賺取資本利得，目前市場普遍預期Fed將在今年下半年進入降息循環，若市場利率走低，長天期債券的上漲空間將高於短天期債券。
黃鈺民表示，債券ETF投資組合包含多檔債券，包括不同發行人與不同產業，當中若有少數公司出現信用風險時，對整體影響較低；另一方面，債券ETF投資門檻就相對較低，亦可用較少資金建構債券投資組合，適合各類型投資人入門。
台新美國20年期以上A級公司債券ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）具三大特點，包括一、月配機制：享有毎月現金流的存債感；二、發行價格15元：小資族可以輕鬆入手；三、具備收益平準金機制：基金於大額申購時，可避免配息被稀釋。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。