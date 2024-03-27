李洋出身金門！父親李峻淯「鐵血教育」　曾說：你不是打羽球的料

我是廣告 請繼續往下閱讀
李洋是金門人，父親李峻淯原名李開湖，是金門縣金寧鄉古寧村長李開陣弟弟，家鄉就是著名的「古寧頭」，或許也是這樣軍人性格，李洋也才能不放棄打到奧運金牌。
父親親自教球、國中還換了三所
李洋一開始接觸羽球，就是受到父親影響，而李峻淯一路培養李洋跟女兒李芷蓁到中和圓通寺練球，並且特別送兩人到社子國小參加羽球隊。
或許李洋一開始沒有羽球天分，但他也很願意學習，李洋透露自己一開始沒這麼喜歡羽球，但父親「逼著練」，他自己也慢慢有興趣，為了羽球，他曾就讀大理國中、西湖國中、中山國中，李洋之後還回到中山國中回饋學弟。中山國中甚至還有羽球館「麟洋館」，以兩人為名。
李洋一度想放棄羽球、等了七年才到甲組
李洋過去在青少年階段，並非十分出色，他曾接受媒體訪問時提到，自己花了七年時間，才真正晉升到甲組，而他也從乙組冠軍，順利在甲組打出成績。
但難熬的是李洋曾經心中想放棄，特別是遇到傷痛，不能練球，更罹患足底筋膜炎（練習太認真），大學一度就想唸普通大學，不想再以體保生方式打球。
走不一樣的路、李洋父親要求會唸書
或許是父親要求較為嚴格，也可能李洋從小到大打羽球，卻沒有拿到十分優異的成績，李洋曾被父親怒斥「你不是打羽球的料，不要打了」，但李洋還是不放棄，李洋後來甄試考上國立臺北商業大學，不但會打球，也真正會唸書。
李洋在父親的督促下，晉升甲組球員後，也來到合庫羽球隊，他成績慢慢進步，但要說到巔峰，應該是到2019年跟王齊麟搭檔開始。
麟洋配單年四冠，東京奧運金牌
2019年李洋跟王齊麟狂奪4站冠軍，這讓兩人搭配更穩定，李洋擅長撲接救球，對於有機會的球，他全力以赴，加上王齊麟身高優勢，讓兩人合作天衣無縫。
2021年東京奧運延期一年後才辦，李洋持續精進，終於跟王齊麟聯手打下金牌，也是台灣奧運羽球首面金牌，而且對手還是中國名將組合李俊慧和劉雨辰，兩人成為全民英雄，在疫情時期，給了國人希望。
李洋後來受國立體育大學邀約，成為副教授，而他也有意願回饋所學，不過當初沒有父親的督導，或是「刺激」，他可能就走不出來，或許我們也少了一位羽球好手。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁