AI議題正夯帶動輝達連11週漲 想參與美國科技股靠這招佈局報酬佳
美國聯準會雖在日前表示近期通膨數據高於預期，但並未改變通膨正緩步降溫趨勢。而在市場預期樂觀情況下，激勵科技股漲勢再起。法人認為，AI無疑是今（2024）年投資的主旋律，台灣想參與美國科技股的投資人，除可透過複委託或海外券商，也可以定期定額佈局新科技基金，減輕對股市波動憂慮，又能參與科技投資長期報酬潛力。
記者魏妤庭／台北報導
美國聯準會主席鮑爾日前表示，雖然最近的通膨數據高於預期，但並未真正改變通膨正在緩慢降溫的整體趨勢。而此言論消除華爾街疑慮，鼓勵科技股在過去這段時間漲勢再起，那斯達克指數持續創下歷史新高。而在市場預期樂觀情境下，超大型科技股有望在今年底前將標普500指數推向6000點。今年幾乎確定調降政策利率，美國10年期公債殖利率持續在4.1%附近盤整，對股市壓力相對低。
受惠於AI熱潮，AI熱門股輝達已經連續11週上漲，創下史上最長連續上漲週數。而上週該公司舉行的一年一度GTC技術大會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳在主題演講中，發表多項與AI相關的新品及技術，包含次世代超級運算GPU B100亮相，以及第一款殺手級AI晶片GB200等，有助於催化AI滲透率，另AI伺服器GPU隨缺料緩解將季放量成長，有利於供應鏈營運發展。AI相關議題再受到市場熱烈討論，創新科技概念股將受惠。
富蘭克林華美投信表示，AI的熱門也使AI成為今年投資的主旋律，台灣想要參與美國科技股的投資人，除了複委託或海外券商外，建議可透過定期定額的方式分批布局AI新科技基金，減輕投資人對股市波動的擔憂，同時又參與到科技投資長線報酬潛力。
※【NOWnews 今日新聞
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