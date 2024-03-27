遭郭昱晴爆料兇林月琴　黃國昌還原事實：扭曲言論非常可笑

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黃國昌今天在立院受訪時表示，「我不知道他怎麼會有扭曲描述，我站在那邊排隊，林月琴插隊，我請她不要插隊，她道歉，事情結束。」黃國昌說，如果是按她標準，插隊的人，還要理直氣壯地罵被插隊的人叫她不要插隊嗎？是非已經可以顛倒成這樣，基本排隊規則不尊手，這不是小學就開始做的公民教育嗎？「按照那個委員看法是被插隊，千萬不要發出聲音，就靜靜被插隊；我沒有辦法理解，怎麼會有這麼可笑的扭曲評論」。
至於被說情緒控管有問題，黃國昌說，他不在乎抹黑，又不是第一天；民進黨擅長移轉問題焦點，現在質詢不守時、不盡責，該質詢不質詢，變成巨嬰浪費大家時間，拉著大家協商不需協商的事，還要陪著巨嬰哭鬧為他們改變規則嗎？我不這麼認為。
至於被點評演技0分，黃國昌說，他當然演技0分，我不像他是演員出身，演員才有演技幾分的問題；更重要的是，民進黨的委員要告訴大家的價值是，不守規矩、不能糾正，這樣就是有問題，超越社會文明可以接受的界線。「請問這是民進黨傳遞的價值嗎？請問賴清德主席，這是民進黨主張嗎？」
林月琴後續則表示，那天要去教育委員會質詢，當時看到林德福在簽名，她在旁邊；因為進去只看到一個人，所以在旁邊等林簽完名，但的確沒有注意後面有沒有人，當時也沒有排隊隊形，「所以林德福簽完我就過去，要去簽名，黃委員就在後面大聲說不要插我的隊，在幹嘛。」
林月琴說，「我們是同僚，應該可以心平氣和，他認為他在排隊，我也認為我在排隊，但被他大聲嚇一跳，所以說抱歉抱歉，沒看到。」
林月琴表示，還是覺得在立院同事為了專業進來位國家做事的時候可以友善對待其他人，請他可以用提醒的，不是用斥責的聲音。