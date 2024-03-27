共軍演習還原台灣街景 黃暐瀚：沒人願意跟手拿武器的人當朋友
解放軍東部戰區日前在微博發文，展現平時訓練日常，卻有網友驚見背景有繁體字，此外更還原位於桃園楊梅的「莒光跆拳道館」，以外中國家家主席習近平閱兵時，也明顯看見有一比一實體「台灣總統府」建築物。對此資深媒體人黃暐瀚今（27）日表示，正因對岸從未放棄武統，所以讓兩岸和統，更加困難，畢竟沒人願意跟手拿武器的人當朋友，唯有放下武器，才會是和談的開端。
記者陳威叡／台北報導
對於解放軍還原台灣街道，黃暐瀚提醒，莫忘對岸武統企圖，且習近平先前到「朱日和」基地閱兵，明顯看見有個一比一實體「台灣總統府」建築物。這2天軍演照片比對，居然連桃園楊梅街景，都一比一模擬。從衛星照片看，內蒙古也有台北「博愛特區」原比例靶場，顯然對岸一直都有攻打台灣的計畫和準備，訓練也從未落下。
黃暐瀚反問，那台灣台灣有要打大陸？要解放北京？斬首習近平的計畫嗎？答案是沒有，有人會說，這只是對岸的「準備」，不算「企圖」。但他認為無論如何，面對武統，台灣得有準備。
黃暐瀚表示，他支持與對岸交流、尋求和平，但互動往來的基礎，切莫忘記，對岸一直都有武統台灣的企圖與準備，也正因為對岸從未放棄武統企圖，所以讓兩岸和統，更加困難，畢竟沒人願意跟手拿武器的人當朋友，唯有放下武器，才會是和談的開端。