插隊被黃國昌咆嘯？林月琴坦言道歉是被嚇到：應該可以心平氣和
新科民進黨立委郭昱晴在民進黨全新直播節目「老闆叫我開直播」時爆料，黃國昌誤以為綠委林月琴插隊、當場咆嘯。林月琴今天受訪時還原當時情況表示，當天只有看到藍委林德福在簽名，沒有排隊隊形就往前簽，沒注意到黃國昌，他在後面就大聲喊不要插隊。林月琴坦言，有被黃的聲音嚇一跳所以喊抱歉抱歉，但認為他可以用提醒的，不用用斥責的聲音。
記者邱新博／台北報導
林月琴今天在立法院被問及這件事時表示，她本來在衛環委員會，那天要去教育委員會質詢，當時看到林德福在簽名，她在旁邊；因為進去只看到一個人，所以在旁邊等林簽完名，但的確沒有注意後面有沒有人，當時也沒有排隊隊形，「所以林德福簽完我就過去，要去簽名，黃委員就在後面大聲說不要插我的隊，在幹嘛。」
林月琴說，「我們是同僚，應該可以心平氣和，他認為他在排隊，我也認為我在排隊，但被他大聲嚇一跳，所以說抱歉抱歉，沒看到。」
林月琴表示，還是覺得在立院同事為了專業進來為國家做事的時候可以友善對待其他人，請他可以用提醒的，「是不是插到隊了？」不是用斥責的聲音，有點被嚇到。
至於黃國昌在受訪時否認咆嘯，林月琴說，請他自己看他過往表現，如果平常不會接觸大聲量的人，解讀可能就會不同。
而對於郭昱晴的爆料，黃國昌受訪則說，「我不知道他怎麼會有扭曲描述，我站在那邊排隊，林月琴插隊，我請她不要插隊，她道歉，事情結束。」黃國昌說，如果是按她標準，插隊的人，還要理直氣壯地罵被插隊的人叫她不要插隊嗎？是非已經可以顛倒成這樣。