加入民進黨理由曝光！林飛帆：無法接受昔時力朋友欲挺韓國瑜
對於2019年未加入時代力量，而是加入民進黨的原因，民進黨前副秘書長、新境界文教基金會董事林飛帆昨（26）日爆料，當時有部分時力的朋友認為，若國民黨執政，時代力量將有取代民進黨的機會，但對他而言「支持韓國瑜當總統」是無法接受的事情；由於當時黃國昌還在時代力量，該項言論，也引起外界討論。
記者陳佩君／台北報導
林飛帆昨晚參加民進黨青年部舉辦的「熬民主」沙龍活動，針對觀眾詢問，當初為何沒有選擇加入時代力量，而是加入民進黨？林飛帆說，當初有部分「時力的朋友」認為，若國民黨執政，對時代力量來講是一個機會，因為時代力量將有可以取代民進黨的機會，但他無法苟同。
林飛帆直呼，在這樣的情境下，「你還要讓韓國瑜當總統嗎？對我而言是沒有辦法接受的事情」，因此當時聽到這樣的答覆，他便決定加入民進黨。
林飛帆表示，當時有許多朋友無法理解他的決定，國民黨攻擊他的薪資，大家應該都耳熟能詳，因此不多贅述，但對他自己而言，過去4年多參與執政團隊的過程中，他收獲非常大，包含在政治上的學習、養分是非常多的，他確實看到過去無法看到的面相。
至於外界批評「換了位置換了腦袋」，林飛帆直言，參與抗爭時能把價值喊到最高、最進步，而參與執政團隊的過程中，恐怕還要考慮到很多不同的面向，中間如何求取平衡是一個過程。
林飛帆說，他沒有何謂「最好」的答案，但至少回頭去看這段過程，如何推動自己所相信的進步價值，是能夠一步一步實現的，且過去10年台灣的發展，也經得起台灣人民的檢驗。