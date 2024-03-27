央行6月再升息?楊金龍鬆口通膨防線 暗示全年CPI超過3%有可能
電價4月調漲，中央銀行為抑制通膨預期心理，上周四就宣布升息半碼，不過，今（27）日在立法院財委會立委也關心6月央行理監事會議會不會再升息？央行總裁楊金龍表示，目前政策利率水準與15年前差不多，立委進一步追問，若接下來幾個月消費者物價指數（CPI）年增率都超過3%，央行是否會繼續升息？楊金龍表示，若短暫的沒關係，長期平均在2%都可以接受，若今年通膨還是3%，那就另當別論了，即暗示有可能再升息。
記者顏真真／台北報導
國民黨立委賴士葆今日在財委會質詢央行這次升息與全球趨勢反向，美國都已準備降息了。楊金龍則說，其他國家之前升息速度很快，主要是通膨率很高、一度達到8%、9%，但台灣通膨相對溫和，升息也較緩和，他甚至表示，以台灣而言，通膨介於0%至2%是央行可以接受的範圍，美國通膨率一度高達8%、9%，之後一路下降，但也要到2026年才能夠降回2%，台灣目前差不多在快2%。
至於央行6月是否會繼續升息？楊金龍表示，台灣目前的政策利率已經和15年前的高點差不多了，賴士葆進一步追問，若物價持續上漲，3月通膨率超過3%，4月、5月也接近3%，央行6月是否持續升息？楊金龍回應，「可能性不高。」賴士葆再問，若央行政策利率已達高點，是否代表6月「上去機率不大、下來的機率比較大」？楊金龍說：「不是上去的機率不大，下來的機率就一定大。」
國民黨立委李彥秀也問到，消費者物價指數（CPI）年增率2%是不是「楊金龍通膨防線」？楊金龍表示，CPI年增率有時會超過2%、有時會低於2%，以台灣來講，長期平均2%是可以接受。
李彥秀繼續追問，若夏季CPI漲到2.6%、2.7%，央行會持續升息嗎？楊金龍表示「不會」，事實上，美國通膨率到2026年才會降至2%，台灣是因為CPI年增率已連續4年都在2%以上，央行才選擇升息。
至於是不是無論通膨漲到多少都不會升息？楊金龍說，若是短暫的沒關係，長期平均在2%都可以接受，當然，今年通膨率若達3%就另當別論了。