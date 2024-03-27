立院真正影帝是他！演活將軍角色、兩度奪金馬　還曾質詢國防部長

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1978年柯俊雄主演《黃埔軍魂》一片，首度獲1979年金馬獎最佳男主角獎。1976年柯俊雄在《八百壯士》中飾演的四行倉庫保衛戰守軍將領謝晉元團長，該片獲得第13屆金馬獎最具發揚民族精神特別獎。1989年柯俊雄與港星成龍合作的電影《奇蹟》，是柯俊雄反派角色代表作，1999年《一代梟雄曹操》，柯俊雄以反派演出，再度榮登金馬影帝，正派反派角色都獲影帝，成金馬影史第一人。
到了1990年代，柯俊雄開始對政治產生濃烈興趣，2005年，柯俊雄代表國民黨參選新竹市立委，也順利當選，並加入國防委員會。2005年3月，柯俊雄在質詢時，批當時民進黨政府的國防部長李傑，要求他要有軍人魂。柯俊雄問，「有沒有看過我的電影？張自忠怎麼死的？他表現了軍人魂對不對？軍人應該要有軍人的擔當。」不過李傑反酸，「我看過你演的電影，可是跟你今天的講話不太一樣！」
不過當時立委任期只有3年，2008年起因修憲，立委改為單一選區，柯俊雄在黨內初選敗給呂學樟，因此未獲國民黨提名，他轉戰台灣農民黨，被列為不分區第二名，但因台灣農民黨未過得票率5%的門檻，柯俊雄無緣再任立委，逐漸淡出政壇。2015年底，柯俊雄因肺癌病逝於三軍總醫院，享壽70歲。
除了柯俊雄外，現任原民立委高金素梅的在演藝圈的成績也相當傲人，1990年第三屆金曲獎，曾被提名最佳國語歌曲女演唱人獎；1992年第27屆金鐘獎，也以《愛》被提名女演員獎，展現能唱能演的才華。高金在立法院的網站介紹還提到，他的《喜宴》獲威尼斯影展金熊獎，《梅珍》也獲聖地牙哥最佳女主角獎。