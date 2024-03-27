蔡沐妍護女遭撻伐！牆倒眾人推 德州媽媽開砲：難怪被炎上還不紅
女星蔡沐妍（Lydia）先前帶女兒上節目《小姐不熙娣》表演大提琴才藝，事後卻發文表示不滿小S的態度，更放話「不會有以後」，沒想到反遭外界炎上，目前已經關閉社群平台，整個人神隱。對此，網紅育兒作家「德州媽媽」也痛批蔡沐妍：「一個不曾後悔的人絕對是沒有自省能力的人。」
記者吳昕蓓／綜合報導
德州媽媽過去曾分享，她見到不少父母因為生下特殊兒童，育兒之路太辛苦勞累，因此來信抒發心情，因此她特別發了一篇文「後悔生小孩」，希望能藉此給予這些父母一些安慰，然而當時蔡沐妍卻針對這個說法開酸，不但特地發文，還直接開podcast講述「網路上興起後悔當媽媽的言論」，強調自己從不後悔當媽媽，人生也沒有後悔過。
蔡沐妍認為德州媽媽是在廣為宣傳後悔生小孩，會誤導大眾，而德州媽媽則不滿自己的初衷遭到惡意扭曲，「無知很可怕，把無知廣而告知更可怕。」對蔡沐妍否定、貶低他們的情緒感到訝異，認為不曾後悔的人不會有自省能力，德州媽媽指出，就是因為這樣才會不斷做重複的事，還期待出現不同結果。
德州媽媽指出，她不能後悔生小孩，而且她常常都會自我反省，這才會讓人成長、讓人知行合一，卻又不容易雙標，「事實上，我的人生一直在自省的過程中變得更好，我從來不覺得這是什麼內耗。」認為蔡沐妍一再因為同樣的手法被炎上，還是沒有紅就是因為沒有自省能力。
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