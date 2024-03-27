小資族搶進高息ETF更勝鴻海與台積電 00919連9天「零股交易王」
台股創高後近日高檔震盪，不過大盤3月以來表現氣勢如紅，進一步觀察3月以來台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF最受小資族投資人青睞，零股交易日均量268萬股最具人氣，進一步統計3月以來共18個交易日，00919有13天都是成交量第一，期間台積電、鴻海各有3天、2天第一。
記者許家禎／台北報導
00919在2月29日期前公告配息第四次配息0.61元達10%的年化配息率後，加上3月14日公告配息從0.61元調高至0.66元，吸引許多小資族買盤持續挹注，而成分股的優異表現，也讓00919第四次除息在2天內就填息。
00919除息前持續攀升的股價讓投資人苦無買點切入，但近日00919股價也受大盤高檔震盪影響股價下降，存股族以及逢低進場加碼買進籌碼進場踴躍，主要是因為大家都希望可用更低的成本，加速累積張數。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高息ETF若再搭配本身的「收益平準金」機制，股利不會因為未來受益人增加而被稀釋。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人做為長期穩健投資的好選擇之一。目前台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。