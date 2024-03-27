新台幣一度貶破32元！中午31.997元貶1角暫收 央行總裁解釋原因
在美元走強之下，新台幣兌美元今（27）日開升後回貶，盤中更貶破32元整數關卡，一度來到32.01元，重貶1.14角，中午暫收在31.997元、貶值1.01角，台北外匯經紀公司成交量7.2億美元。對於新台幣貶不停，央行總裁楊金龍在立法院財政委員會表示，不只新台幣貶值，亞洲主要貨幣包括日圓、韓元及人民幣也都貶值，主要就是「美元超強」。
記者顏真真／台北報導
央行總裁楊金龍今日上午赴立法院財委會就「電價大漲及央行升息對物價波動的影響」進行專題報告，不過，新台幣兌美元開升後就回貶，上午11點半過後更貶破32元整數關卡，來到32.01元，重貶1.14角，之後拉回，中午以31.997元、貶值1.01角暫收。
民進黨立委吳秉叡今日在立法院財委會也詢問上周央行升息半碼，就是為了要溫和緊縮新台幣，這幾天股市也穩健站上2萬多點，外資也都一直買超，照理說新台幣應該要走強，可是相反新台幣兌美元這幾周還是相對弱勢，甚至貶得更多，是感覺跟升息的目的有點落差。
對此，楊金龍也說明，最近美元強，不只是新台幣兌美元在貶值，事實上日本提高利率後，日圓也更貶，韓元貶幅比新台幣還大，人民幣也在貶值，是因為「美元超強」。
至於美元超強的原因，楊金龍解釋，主要是市場預期美國會降息，本來預估3月降結果沒有，可能延後到6月才會降，就產生這樣的預期心理，導致亞洲貨幣走弱。