李洋今年打完就要引退！巴黎奧運或將成「麟洋配」生涯最終戰
台灣羽球男雙好手李洋今年打完之後就要引退了！他在昨（26）日記者會上向外界宣布此消息，也希望自己能夠在巴黎奧運上再度奪牌，替台灣爭光，同時寫下完美句點，而或許「麟洋配」的生涯最終戰，就會是今夏的巴黎奧運。李洋表示，自己想往教練、老師等方面發展，希望可以把自己多年下來培養的球技，繼續傳承給年輕世代的好手。
記者陳品翔/綜合報導
李洋與王齊麟昨（26）日出席第52屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽記者會，記者會上除了分享取得巴黎奧運資格的好消息，李洋也拋下震撼彈，透露自己打完今年比賽，就會高掛球鞋，未來希望能夠往教職方面發展。
李洋表示：「今年確定是最後了，能夠在場上完美的結束，這樣就好了。沒有特別要做什麼事，單純喜歡在場上的感覺，如果能在巴黎奧運再度奪金的話，會是我生涯最完美的句點。」
而李洋生涯獲獎眾多，曾在2018年雅加達亞運上，當時與昔日搭檔李哲輝拿下亞運銅牌，當年的羽球男團也奪下銅牌，李洋單屆賽事收穫兩銅。之後2018年底，李洋改與王齊麟搭檔，組成外界熟知的「麟洋配」，這也是2人第一次合拍，2人在延期一年舉辦的東京奧運上立下大功，一路高歌猛進，冠軍賽上擊敗強敵中國隊的李俊惠/劉雨辰，成功奪下奧運羽球男雙金牌，也是台灣奧運史上首面羽球金牌。
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