陸元琪爆袁惟仁成植物人「小三們全消失」 呼籲真的不要劈腿
女星陸元琪與資深音樂人袁惟仁於2016年離婚，日前陸元琪上節目談及14年的婚姻生活，表示只有前半年是甜蜜的，生完第2胎時就發現前夫袁惟仁外遇，而且在過程中發現自己相當沒有尊嚴，在袁惟仁腦溢血成為植物人後，陸元琪表示原本在袁惟仁身邊的小三「全都消失」。近日，陸元琪在臉書上再度提及婚姻，語重心長地呼籲粉絲：「人，真的不要劈腿。」
記者張一笙／綜合報導
陸元琪昨（26）日在臉書聊起她的婚姻，便破題表示:「人，真的不要劈腿」。陸元琪說：「劈腿後，雖然你的人生還是一樣繼續，就算你痛改前非，你的另一半就算願意再給機會，但她的靈魂其實已被拉扯到無法回到原來的自己。」陸元琪接著表示：「就算不表現出來內心的恐懼，但從生活細節的端倪上，還是看得見那些為了表現自己過得比以前好的『證據』。」
陸元琪感嘆地表示，自己曾經發布很多吃香喝辣、出國旅遊的證據，就是想證明自己婚姻幸福，然而這一切全都只是「為了害怕外人發現我不被那麼專一地愛著了」的假象。陸元琪與袁惟仁離婚快8年，看到她還在試著掩蓋自己內心也讓粉絲們十分心疼，陸元琪說：「希望大家都真實的幸福著，哪怕只是一個人，都可以擁有踏實的幸福。」
陸元琪曾在2016年離婚後，自爆前夫袁惟仁離婚不到1天就帶新歡回家，根本是「無縫接軌」，然而她還是十分堅強地在臉書上祝福袁惟仁的新戀情。未料2018年袁惟仁驚傳腦溢血病倒，如今成為植物人後，小三們全都消失無蹤，只剩陸元琪與家人仍在關心袁惟仁。
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