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樂觀馬習二會兩岸融冰　藍營勸賴清德：可扮白臉表達新政府態度

▲前總統馬英九下月率團訪中，傳出有望與中國國家主席習近平二度會面。（圖／記者葉政勳攝）
▲前總統馬英九下月率團訪中，傳出有望與中國國家主席習近平二度會面。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

前總統馬英九將在下月1日至11日率團訪中，將前往廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業並祭祖，此舉也引發綠營撻伐抨擊，對此國民黨文傳會副主委陳偉杰今（27）日表示，總統蔡英文與賴清德可以各扮黑白臉，可透過馬英九出訪來傳遞訊息表達新政府態度，兩岸更能再次融冰，一來穩定民進黨引以為傲的股市兩萬點，二來還能化解蔡政府在兩岸之間創造的脫序，並逐漸解開封印。

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對於馬英九下月將率團訪中，更傳出有機會能夠與中國國家主席習近平二度會面，對此陳偉杰表示，2015年馬習會於新加坡登場，是自1949年兩岸分治以來，兩岸最高領導人首次碰面，此次歷史性的會面成為兩岸分治後的最大突破。

陳偉杰指出，2016年民進黨執政、蔡政府上台，讓兩岸關係急轉直下。民進黨在政治利益驅動下，將兩岸關係一刀切，關係由和變戰。再加上美中對抗，蔡政府儼然成為美國抗中馬前卒，讓兩岸關係兵臨戰爭邊緣。

對於金廈海域翻船事件，陳偉杰說，民進黨政府的傲慢更刺激兩岸緊張關係，不僅兩岸海空線默契盡失，事件依舊餘波盪漾、海上漁船衝突日益加劇。民進黨政府不釋善意，反以軍事演習來回應對岸，是要昭告天下新政府上台，台灣將以武力對抗、以戰止戰嗎？

陳偉杰認為，蔡、賴前後任可以一個扮黑臉、一個扮白臉，蔡政府在卸任前想宣示主權，卻沒膽學陳、馬兩位前總統登太平島，只好弄個演習來刺激一下對岸。而賴政府在目前兩岸失去交集的情況下，可以透過馬英九出訪來傳達訊息，表達新政府對和緩兩岸的新態度，以此創造態度上的落差，有別於蔡政府。

如今馬習可能有望二會，陳偉杰表示，兩岸當然也能再次融冰。一來穩定的兩岸關係可讓民進黨引以為傲的股市兩萬點持續，二來還能化解蔡政府在兩岸之間創造的脫序，並逐漸解開封印。期待賴政府在兩岸緊張關係上能有新的氣象，既然民進黨政府以目前台灣經濟為傲，就勿再以兩岸對抗來主導，讓兩岸關係每況愈下。

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