樂觀馬習二會兩岸融冰　藍營勸賴清德：可扮白臉表達新政府態度

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陳偉杰指出，2016年民進黨執政、蔡政府上台，讓兩岸關係急轉直下。民進黨在政治利益驅動下，將兩岸關係一刀切，關係由和變戰。再加上美中對抗，蔡政府儼然成為美國抗中馬前卒，讓兩岸關係兵臨戰爭邊緣。
對於金廈海域翻船事件，陳偉杰說，民進黨政府的傲慢更刺激兩岸緊張關係，不僅兩岸海空線默契盡失，事件依舊餘波盪漾、海上漁船衝突日益加劇。民進黨政府不釋善意，反以軍事演習來回應對岸，是要昭告天下新政府上台，台灣將以武力對抗、以戰止戰嗎？
陳偉杰認為，蔡、賴前後任可以一個扮黑臉、一個扮白臉，蔡政府在卸任前想宣示主權，卻沒膽學陳、馬兩位前總統登太平島，只好弄個演習來刺激一下對岸。而賴政府在目前兩岸失去交集的情況下，可以透過馬英九出訪來傳達訊息，表達新政府對和緩兩岸的新態度，以此創造態度上的落差，有別於蔡政府。
如今馬習可能有望二會，陳偉杰表示，兩岸當然也能再次融冰。一來穩定的兩岸關係可讓民進黨引以為傲的股市兩萬點持續，二來還能化解蔡政府在兩岸之間創造的脫序，並逐漸解開封印。期待賴政府在兩岸緊張關係上能有新的氣象，既然民進黨政府以目前台灣經濟為傲，就勿再以兩岸對抗來主導，讓兩岸關係每況愈下。