金賽綸曬金秀賢貼臉照！沈寂3天聲明「無可奉告」 韓網全怒了
23歲南韓女星金賽綸24日晚間突然上傳和金秀賢的貼臉照並火速刪除，一番謎之操作引來網友罵聲一片，儘管男方經紀公司立刻切割，金賽綸方面卻始終神隱，直到今（27）日才終於發聲「無可奉告」，讓韓網瞬間炸鍋，引發一面倒批評。
記者吳昕蓓／綜合報導
金賽綸日前在深夜上傳和金秀賢的親密貼臉照，在網路上引起騷動，儘管男方經紀公司Goldmedalist第一時間就立刻澄清兩人並不是戀愛關係，並表示照片是在他們還是同間公司時所拍下的，並強調不清楚金賽綸此舉的意圖，但公司會對造謠誹謗網友採取法律手段，硬起來保護金秀賢，但金賽綸方面卻始終沒有回應。
據韓媒《mydaily》報導，金賽綸在上傳貼臉照後，沈默一天後打電話表示：「目前正在整理聲明，都好了以後會發表出來。」卻又隨即神隱，直到今日才再度發聲：「雖然我有眾多的苦惱，但是覺得不說任何話更有幫助。沒有官方立場，我選擇無可奉告。」一番發言徹底惹怒韓網，認為她完全不為自己的行為負責任。
昨（26）日娛樂記者李鎮浩才在YouTube頻道發表對此事的看法，分析金賽綸會突然曬出和金秀賢貼臉照的原因，他表示金賽綸自從酒駕事件過後，被經紀公司GOLDMEDALIST解約，看到過去同間公司的前輩最近因為《淚之女王》再度迎來事業高峰期，出於炫耀心態所以才上傳了照片。
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