「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」陸客讚翻！製造商電話被打爆　2處有賣　

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其實底下也有不少內行人解答，這款飲品是農會出產，大部分的便利商店沒有賣，美聯社、全聯跟大潤發等賣場才有銷售。記者追查，此款酒的製造商其實為製造多款蜂蜜酒的「微醺蜜月」，而「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」是與花壇農會合作所生產，記者致電詢問，「微醺蜜月」公司代表黃小姐提到：「今天電話快被被打爆了，都是詢問這款酒。」
她也說明，這款酒是以蜂蜜加上水與酵母所釀出的蜂蜜酒，以此為基底，但是一般蜂蜜酒的酒精濃度都不低，可能高過於10%以上，此款除了加入南投名間鄉的四季冬片茶，與花壇農會安心無毒茉莉花窨香所結合之外，還加了量不少的氣泡水，成為了酒精濃度僅有3.5%的微酒精酒飲，也是它喝起來特別清爽順口的原因。
黃小姐並也證實，「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」目前僅有大潤發與美聯社兩通路可買到，她還透露，目前原價每瓶58元，應該還有在做促銷活動，每瓶49元。
其實台灣各地農會生產優質好酒的例子也不少，像是霧峰鄉農會生產的荔枝蜂蜜酒，以荔枝、蜂蜜為原料，還曾於2014年榮獲比利時布魯塞爾世界酒類評鑑-金質獎、2018年榮獲比利時布魯塞爾世界酒類評鑑-金質獎、2021年榮獲法國巴黎國際酒類評鑑-銀牌獎等殊榮。
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