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「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」陸客讚翻！製造商電話被打爆　2處有賣　

▲大陸網友於小紅書推薦一款「此生喝過最好喝的氣泡酒」，被台灣網友神出就是「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」，製造商「微醺蜜月」透露今天電話已經被打爆了。（圖／翻攝「微醺蜜月」臉書）
▲大陸網友於小紅書推薦一款「此生喝過最好喝的氣泡酒」，被台灣網友神出就是「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」，製造商「微醺蜜月」透露今天電話已經被打爆了。（圖／翻攝「微醺蜜月」臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣美食小吃受到國際旅客歡迎，就有大陸網友於小紅書分享，因為在台灣逛市集時入手一瓶氣泡酒，喝了後忍不住大讚「是此生喝過最好喝的氣泡酒」，還笑說可惜是台灣限定，想帶回家都無法。立刻被網友搜出，原來就是「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」，一罐330ml、酒精濃度3.5%，製造商為「微醺蜜月」與花壇農會合作所生產，目前僅有大潤發與美聯社兩通路可買到。

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有大陸網友於小紅書上貼文分享「此生喝過最好喝的氣泡酒」，原PO附上幾張照片，可以看到該酒款的綠色瓶身上，寫著「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」，貼文發布後引起台灣網友表示「沒看過」，「身為台灣人居然不知道有這好東西，明天去買」、「被你燒到」，同樣有大陸網友也扼腕直呼：「不要這樣，我更想去台灣了」、「瓶子好好看」、「嗚嗚嗚有沒有台灣的好友寄兩瓶給我」。

▲有大陸網友於小紅書上貼文分享「此生喝過最好喝的氣泡酒」，引起兩岸鄉民們討論。（圖／翻攝小紅書）
▲有大陸網友於小紅書上貼文分享「此生喝過最好喝的氣泡酒」，引起兩岸鄉民們討論。（圖／翻攝小紅書）
其實底下也有不少內行人解答，這款飲品是農會出產，大部分的便利商店沒有賣，美聯社、全聯跟大潤發等賣場才有銷售。記者追查，此款酒的製造商其實為製造多款蜂蜜酒的「微醺蜜月」，而「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」是與花壇農會合作所生產，記者致電詢問，「微醺蜜月」公司代表黃小姐提到：「今天電話快被被打爆了，都是詢問這款酒。」

她也說明，這款酒是以蜂蜜加上水與酵母所釀出的蜂蜜酒，以此為基底，但是一般蜂蜜酒的酒精濃度都不低，可能高過於10%以上，此款除了加入南投名間鄉的四季冬片茶，與花壇農會安心無毒茉莉花窨香所結合之外，還加了量不少的氣泡水，成為了酒精濃度僅有3.5%的微酒精酒飲，也是它喝起來特別清爽順口的原因。

黃小姐並也證實，「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」目前僅有大潤發與美聯社兩通路可買到，她還透露，目前原價每瓶58元，應該還有在做促銷活動，每瓶49元。

其實台灣各地農會生產優質好酒的例子也不少，像是霧峰鄉農會生產的荔枝蜂蜜酒，以荔枝、蜂蜜為原料，還曾於2014年榮獲比利時布魯塞爾世界酒類評鑑-金質獎、2018年榮獲比利時布魯塞爾世界酒類評鑑-金質獎、2021年榮獲法國巴黎國際酒類評鑑-銀牌獎等殊榮。

▲霧峰鄉農會生產的荔枝蜂蜜酒，也受到歡迎，並獲獎無數。（圖／翻攝霧峰鄉農會官網）
▲霧峰鄉農會生產的荔枝蜂蜜酒，也受到歡迎，並獲獎無數。（圖／翻攝霧峰鄉農會官網）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 


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