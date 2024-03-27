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工具機展登場！估可創15億美元商機　相關概念股上漲慶賀

▲工具機展今（27）日南港展覽館登場，估可創15億美元商機！相關概念股上漲慶賀。（圖／貿協提供）
▲工具機展今（27）日南港展覽館登場，估可創15億美元商機！相關概念股上漲慶賀。（圖／貿協提供）

記者陳郁柔／台北報導

台灣工具機暨零組件公會主辦2024台灣國際工具機（TMTS）在今（27）日正式開幕，預計開展5天、至31日，在台北南港展覽館一、二館登場。主辦單位工具機公會預估，這5天的展期有望創造15億美元（約新台幣478.5億元）訂單商機，激勵相關概念股集體上攻。

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今年參展廠商精銳盡出，包括友嘉集團、東台集團、程泰集團、上銀集團、永進機械、台中精機、福裕集團、油機工業、瀧澤科、三鋒機器、慶鴻機電、百德機械、高鋒工業、台灣麗馳、協鴻工業、鍵和機械、崴立機電、德大集團、哈伯精密、台灣引興等，超過631家廠商報名參展，展覽規模達3350個攤位，總計有47國、4千多名海外買主報名參加，預計參觀人數將超過5.5萬人。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳指出，過去幾年全球經濟復甦不如預期，加上地緣政治影響，讓台灣工具機業者出口面臨極大挑戰，不過，在這次的TMTS展中，台灣業者展出的產品與技術在數位化、綠色節能領域都有優異表現。這次台灣國際工具機展主題是「雙軸智造永續未來」，帶出數位轉型（DX）及綠色轉型（GX）兩大主軸，再以十大元素貫穿九大主題展區，透過TMTS APP平台，展現產業生態系的特色。

工具機公會指出，今年參展廠商展出五大趨勢，一、因應個別市場需求，提出差異化的完整解決方案；二、不論整機或零組件的產品設計，在現有的智慧化基礎下，加入更多的綠色節能的技術應用；三、結合智慧化能源管理，導入更具效能的綠色製程；四、落實產品生命週期（PLM）的雙主軸轉型，由產品設計到再生包材、減碳運輸的一系列完整規劃；五、TMBA長期推動工具機產業規範的努力下，業者對國際節能規範的認同度高且紛紛投入產品或資格認證，像是ISO14955、ISO14064-1及-2，ISO14067。

工具機展的開幕，也激勵相關個股的表現，上銀、東台、高鋒攻上漲停，協易機、數泓科上漲逾半根停板，中砂、大銀微系統也有3%-4%的漲幅。

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