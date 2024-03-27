工具機展登場！估可創15億美元商機　相關概念股上漲慶賀

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台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳指出，過去幾年全球經濟復甦不如預期，加上地緣政治影響，讓台灣工具機業者出口面臨極大挑戰，不過，在這次的TMTS展中，台灣業者展出的產品與技術在數位化、綠色節能領域都有優異表現。這次台灣國際工具機展主題是「雙軸智造永續未來」，帶出數位轉型（DX）及綠色轉型（GX）兩大主軸，再以十大元素貫穿九大主題展區，透過TMTS APP平台，展現產業生態系的特色。
工具機公會指出，今年參展廠商展出五大趨勢，一、因應個別市場需求，提出差異化的完整解決方案；二、不論整機或零組件的產品設計，在現有的智慧化基礎下，加入更多的綠色節能的技術應用；三、結合智慧化能源管理，導入更具效能的綠色製程；四、落實產品生命週期（PLM）的雙主軸轉型，由產品設計到再生包材、減碳運輸的一系列完整規劃；五、TMBA長期推動工具機產業規範的努力下，業者對國際節能規範的認同度高且紛紛投入產品或資格認證，像是ISO14955、ISO14064-1及-2，ISO14067。
工具機展的開幕，也激勵相關個股的表現，上銀、東台、高鋒攻上漲停，協易機、數泓科上漲逾半根停板，中砂、大銀微系統也有3%-4%的漲幅。