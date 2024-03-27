日圓快貶破152！台幣也一度失守32元 換匯沒便宜可撿見0.2146元
日本央行睽違17年首度升息，也終結「負利率」政策，但日圓卻彈升，反而貶勢加大，即便日本官員頻喊話，日圓兌美元今（27）日一度貶至151.97價位也來到泡沫經濟末期的1990年7月以來、也就是34年的最低價位。不過，由於新台幣兌美元也重貶逾1角，盤中失守32元整數關卡，中央銀行總裁楊金龍也已說明，主要是美元太強。而在日圓、新台幣齊貶之下，日圓兌新台幣換匯也沒有便宜可撿，台灣銀行日圓現鈔賣出價今日在0.214元至0.2146元游走，變化不大。
記者顏真真／台北報導
雖然日本央行17年來首次調升政策利率，終結了「負利率」政策，但日圓卻沒有因升息而走揚，反而貶勢加重，今日盤中更一度貶到151.97價位，創下34年來新低，眼看就快貶破152。
對於日圓不升反貶，台新銀行首席外匯策略師陳有忠日前受訪分析原因，除3月初市場就已反映對日本央行結束負利率的預期，曾一度升至146價位，還有短期美元太強，日圓要再進一步走揚，要看日本是否採取更激進的升息策略。
國泰世華銀行同樣預期，日本在升息之後，日本央行後續將更謹慎調整貨幣政策，未來數月再升息的可能性偏低，主要避免日本經濟復甦路上面臨挑戰，因此，短期而言，日圓仍偏弱勢，長期來看，需視美國降息幅度及日本央行後續是否再升息，日圓才有望轉強，出現升值空間。
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲也認為，日本央行將維持寬鬆貨幣政策，預計在2024年底之前仍將保持「零利率」，並於2025年第1季和第3季才會再各升息10基點。不過，連續兩年大幅加薪有利帶動可持續的通膨趨勢，也看好日股，預期日本將擺脫通縮、加速企業治理改革，以及由人工智慧驅動的科技投資浪潮帶來的結構成長機會，偏好消費、金融及科技股。