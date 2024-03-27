愛贏了！泰國眾議院高票通過 成亞洲第三個同婚合法化國家
泰國國會眾議院在今（27）日以400票通過同性婚姻法案，預料參議院也會如期通過，將讓泰國成為亞洲第三個同婚合法化國家，泰國主要政黨這次都支持本法案，大力支持同婚法案並曾有機會問鼎總理之位的前進黨（Move Forward）前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）也發文慶祝。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《曼谷郵報》，本次眾議院共有415名議員出席，並有400人投下贊成票，僅有10人投反對票和5票棄票。「我們通過同性婚姻法案是為了創造更平等、友善和包容的社會。」提出該法案的國會委員主席兼為泰黨黨員達努彭（Danuphorn Punnakanta）在投票前說。「我希望能邀請大家一起共創歷史。」
同婚法案獲得泰國各黨廣泛的一致贊同，預料也能在參議院過關，經泰王簽字後就能生效成為法律，這項同婚法案讓泰國確立了東南亞對LGBT族群最包容、最自由社會的地位。
雖然泰國長期以「人妖表演」聞名，然而過往同婚並不合法。如今LGBT族群的文化在泰國一直蓬勃發展，並且能與泰國保守的佛教傳統文化並存，也是泰國吸引外國觀光客的一個賣點。
在泰王簽字後，這項同婚法律將在120天後生效，泰國有望今年成為亞洲第三的同性婚姻合法化的國家。台灣在2019年成為亞洲第一個同婚合法化國家，尼泊爾2023年成為亞洲第二。
泰國國會去年12月總共通過了4項同性婚姻合法化的草案，交由委員會統整成為單一的法律，今日終於投票通過，讓許多人感到十分感動，背後用力支持的政治人物皮塔也在自己的社群平台上第一時間發文慶賀。