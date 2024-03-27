寶林茶室食物中毒！「香蘭葉」引熱搜 香蘭葉果汁、味道令人好奇
寶林茶室食物中毒案例連環爆，目前累計通報10案例釀2死3命危，引起社會大眾關注！最早爆出的兩名案例都食用了素食炒粿條、香蘭葉果汁，讓不少人對其相當好奇，尤其什麼是香蘭葉、香蘭葉味道、香蘭葉功效、香蘭葉食物都被熱搜。又稱七葉蘭或斑蘭葉的「香蘭葉」，其實是常見於東南亞料理的一種香草，還有著「東南亞香料之王」的稱號。
記者蕭涵云/綜合報導
📌什麼是香蘭葉？
香蘭葉（Pandan）屬熱帶植物，是常出現在東南亞料理的一種香草植物，有「東南亞香料之王」稱號。其特殊香氣、和綠色汁液都能拿來用作料理，無論鹹食或甜點都有它的身影，又被稱為七葉蘭或斑蘭葉。
📌香蘭葉味道？香蘭果汁、香蘭茶都很常見
香蘭葉味道特殊，少見的獨特香氣，有人覺得味道香甜，也有人認為帶有花香、麥香等香草氣息，天然散發的特別清香，讓不少人一試便愛上。在料理中，常用作香料使用，包括香蘭水、香蘭茶、香蘭果汁，也會加入米飯中煮出香氣、或用來包覆食材，增添清香。
📌香蘭葉製作食物、常見香蘭葉料理
常見的香蘭葉料理有香蘭葉包雞、海南雞飯等。甜品中更常見的，是將班蘭葉搗碎打出汁液，用來製作吐司、蛋糕、娘惹糕、香蘭糕等甜食；也與椰奶或乳製品蠻搭襯，可以做為奶凍、香蘭椰奶糕、咖椰醬等，通常會帶有與葉片外觀近似的綠色。