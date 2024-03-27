讀者最愛圖書TOP20出爐！《原子習慣》蟬聯冠軍、投資理財7本霸榜

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在借閱總人次與借閱總冊數方面同樣也是大幅成長，112年全年借閱總人次3,528萬人次（增加530萬人次，成長17.67%）、借閱總冊數超過1億2,723萬冊（增加3,479萬冊，成長37.63%），全國每人平均借閱5.43冊。
教育部表示，112年也有很多的新朋友加入利用圖書館的行列，全國累計辦證數達2,100萬張（增加98萬張，成長4.89%）。除了實際走訪圖書館利用資源外，民眾也透過網際網路使用各式的圖書館服務，112年全民電子書借閱增加58萬冊，成長6.21%，累計共借閱超過991萬冊電子書；各種網站資源使用次數更累計高達8億414萬次（增加1億3,622萬次，成長20.39%）。
綜觀112年民眾閱讀興趣，年度讀者最愛圖書排行榜，以投資理財類型圖書最受到民眾的喜愛，有7冊入榜，如第2名的《股息Cover我每一天：600張存股達人絕活全公開》、第4名《致富習慣》、第20名《ETF實戰週記》等。
年度讀者最愛圖書冠軍為美國作家詹姆斯‧克利爾的《原子習慣》，不僅蟬聯2屆冠軍，還連續2年獲得哲學類、電子書排行冠軍，等於包辦「三冠王」。
TOP 20還有幫助情緒獲得理解的《蛤蟆先生去看心理師》、副總統參選人賴佩霞的《我想跟你好好說話》、幫助讀者想法轉彎，突破自我限制的《逆思維》，以及連2年入榜的《這世界很煩，但你要很可愛》等。
本年度年度最受歡迎的作家為大師兄，共有《火來了，快跑》、《你好，我是接體員》、《比句點更悲傷》及《孝子》等4冊動人作品入榜，突破重圍入榜的文學作品為東野圭吾的《天鵝與蝙蝠》與林楷倫的《偽魚販指南》。
年度報告指出，綜觀112年年度讀者最愛圖書排行榜，共有13冊台灣作家創作的作品入榜（占65%），在入榜的書籍中，涵蓋哲學思維、投資理財、心理勵志、生活經驗、自我成長與文學小說等各式不同的題材，顯示民眾涉略的閱讀主題多元，其中仍以投資理財的社會科學類圖書與心理勵志成長的哲學類圖書最受讀者喜愛。112 年民眾不但透過閱讀掌握與學習財富自主，更透過閱讀幫助心靈成長，培養生活新思維、創造生活新能量。