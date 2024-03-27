寶林茶室釀2死4重症！「12小時內發病」患者多短時間惡化成肝衰竭

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉，已有2死、4重症，台北市衛生局指出，患者多半在12小時內發病，很短時間惡化成肝衰竭、敗血性休克。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉，已有2死、4重症，台北市衛生局指出，患者多半在12小時內發病，很短時間惡化成肝衰竭、敗血性休克。（圖／記者張勵德攝）

記者魏妤庭／台北報導

寶林茶室疑似食物中毒案持續擴大，截至目前為止，累計11例疑似個案，其中已經有2死、4重症，死亡個案分別是39歲男性、66歲男性，4個重症案例則分別在馬偕、北醫、三總。台北市衛生局長今（27）日晚間召開記者會提到，觀察患者情況多在12小時內發病，而且重症患者很短時間就惡化成肝衰竭和敗血性休克，但常見食物中毒檢驗都是陰性，是「非常罕見的食物中毒」。

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寶林茶室疑似食物中毒案爆發，是新北市2位民眾前往用餐後，分別因腸胃不適就醫，之後台北市衛生局也陸續收到通報，目前已經累積有11例疑似個案，其中有2例死亡，分別是39歲、66歲男性，4重症則分別有1位在馬偕、2位在北醫、1位在三總。

台北市衛生局今日晚間緊急舉行記者會，陳彥元表示，目前常見的食物中毒檢驗都是陰性，所以這起是非常罕見的食物中毒，並觀察到多數患者都在12小時內發病，重症患者在很短的時間內，就惡化成肝衰竭和敗血性休克。

陳彥元說，披露第一個相關案例後，昨日下午各醫學中心針對診斷不明的案例，都有進一步釐清飲食，重症患者通報時都有肝衰竭、酸中毒、敗血性休克等症狀。目前各醫院都在努力搶救，這是非常罕見的食物中毒案例，過去10年沒有發生食物中毒造成死亡案例。並提到，目前常見食物中毒細菌培養都是陰性，可能是細菌性毒素，疾管署、食藥署介入協助，針對罕見細菌性毒素檢驗，但檢驗結果還需要時間。

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