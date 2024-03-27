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永齡霹靂舞培訓報佳績　成員備戰有望搶下2024巴黎奧運門票

▲「永齡霹靂舞銘日之馨培訓計畫」傳來好消息，成員孫振和楊加力將代表台灣參加2024巴黎奧運霹靂舞項目資格賽，圖為楊加力。（圖／永齡基金會提供）
▲「永齡霹靂舞銘日之馨培訓計畫」傳來好消息，成員孫振和楊加力將代表台灣參加2024巴黎奧運霹靂舞項目資格賽，圖為楊加力。（圖／永齡基金會提供）

記者許家禎／台北報導

永齡基金會創辦人郭台銘夫人曾馨瑩曾是舞蹈老師，長期支持台灣藝文舞蹈，基金會攜手中華民國街舞運動協會，共同合作成立「永齡霹靂舞銘日之馨培訓計畫」，希望幫助台灣頂尖舞者站上國際舞台，如今計畫成員孫振和楊加力傳來好消息，兩人將代表台灣參加2024巴黎奧運霹靂舞項目資格賽，比賽將在5月16至19日、6月20日至23日分別於中國上海、匈牙利布達佩斯舉辦，以總積分決定排名，男、女子組前10名即可取得奧運門票。兩人目前正在國訓中心全力備戰，目標成為史上第一批站上奧運殿堂的霹靂舞者。

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「永齡霹靂舞銘日之馨培訓計畫」成員包含邁向奧運殿堂之路的孫振和楊加力，即將於2026年參與青年奧運和成人亞運的許馥雅、林泳岳和張弘毅。其成立宗旨為專業舞者要成為國際國手除了需要參與世界各地賽事的經驗，也需要專業系統化的課程訓練。尤其要進軍奧運殿堂，面對世界一流的佼佼者，選手的備戰從心理素質、體能鍛鍊、技巧精進、藝術創作，都需要在短時間之內積極培訓提升。

基金會創辦人夫人曾馨瑩除了資源支持，更與中華民國街舞運動協會參考國際霹靂舞賽事評分要點，設計培訓計畫中引進國際師資、辦理跨國移地訓練、應用運動科學強化體能、跨舞團文化創作等課程規劃，希望幫助面對世界頂級賽事的台灣霹靂舞者奪得佳績，實現「為自己而舞、 為台灣而跳」的夢想。

三月應邀來台授課的國外講師，包含來自馬來西亞的選手Lego Sam ，獲獎無數的他奪下2023東南亞霹靂舞冠軍，也曾列入奧運選手入選名單，因此成員接觸過的訓練程度是逼近奧運程度，對於台灣種子選手相當有幫助。

第二位講師是Killa Kolya，曾拿下霹靂舞文化賽1對1最高殿堂Red Bull BC one 2019年的亞軍，他的動作創意特別是曾經隨興加入了釋迦牟尼佛的座禪動作，此舉激發了許多年輕霹靂舞者。曾馨瑩也特別親自參與課程觀摩學習，並為選手們加油打氣，期望可以帶來更多國際經驗與快速成長。

「永齡霹靂舞銘日之馨培訓計畫」一系列課程緊鑼密鼓的展開，5月初在日本進行移地訓練，屆時永齡會安排世界頂尖的日本選手們與種子選手交流，讓台灣舞者有機會體驗到國際級的訓練課程，並與世界佼佼者進行交流。

在體能與運動基礎訓練上，安排了肌力及能量系統課程、運動科學營養課程、選手心理素質課程和Tricking空翻課程等扎實的訓練菜單，全面提升面對賽事的身體與心理條件。肌力及能量系統課程的目的是，讓選手們更了解裁判對於選手們核心的看法，包括定格動作是否有達到標準、或是腳的動作是否乾淨利落，並了解身體構造，以提供符合自身狀態的訓練及快速恢復體力。

運動科學營養課程看似基本，事實上對這些選手們來說相當重要，身體的強度需要與訓練強度等同成長，才不會受傷，尤其是針對女生選手。另外，這些即將站上國際舞台的選手，心理素質課程對他們更是重要，因為有些選手沒經歷過失敗，得失心相對重，需要專業人士來做引導，才能去面對壓力極大的比賽過程。

「永齡霹靂舞銘日之馨培訓計畫」還有一大特色亮點，台灣街舞文化過去舞團與舞團間經常有各自的壁壘，這次一次集結台灣五位頂尖的霹靂舞種子選手，可以突破彼此熟悉的街舞文化慣性，打破舞團與舞團間的壁壘，在藝術文化的創作上，汲取彼此的經驗進而打開未知的領域與想像空間，帶來更有開創性的作品表現。


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