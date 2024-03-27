永齡霹靂舞培訓報佳績　成員備戰有望搶下2024巴黎奧運門票

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基金會創辦人夫人曾馨瑩除了資源支持，更與中華民國街舞運動協會參考國際霹靂舞賽事評分要點，設計培訓計畫中引進國際師資、辦理跨國移地訓練、應用運動科學強化體能、跨舞團文化創作等課程規劃，希望幫助面對世界頂級賽事的台灣霹靂舞者奪得佳績，實現「為自己而舞、 為台灣而跳」的夢想。
三月應邀來台授課的國外講師，包含來自馬來西亞的選手Lego Sam ，獲獎無數的他奪下2023東南亞霹靂舞冠軍，也曾列入奧運選手入選名單，因此成員接觸過的訓練程度是逼近奧運程度，對於台灣種子選手相當有幫助。
第二位講師是Killa Kolya，曾拿下霹靂舞文化賽1對1最高殿堂Red Bull BC one 2019年的亞軍，他的動作創意特別是曾經隨興加入了釋迦牟尼佛的座禪動作，此舉激發了許多年輕霹靂舞者。曾馨瑩也特別親自參與課程觀摩學習，並為選手們加油打氣，期望可以帶來更多國際經驗與快速成長。
「永齡霹靂舞銘日之馨培訓計畫」一系列課程緊鑼密鼓的展開，5月初在日本進行移地訓練，屆時永齡會安排世界頂尖的日本選手們與種子選手交流，讓台灣舞者有機會體驗到國際級的訓練課程，並與世界佼佼者進行交流。
在體能與運動基礎訓練上，安排了肌力及能量系統課程、運動科學營養課程、選手心理素質課程和Tricking空翻課程等扎實的訓練菜單，全面提升面對賽事的身體與心理條件。肌力及能量系統課程的目的是，讓選手們更了解裁判對於選手們核心的看法，包括定格動作是否有達到標準、或是腳的動作是否乾淨利落，並了解身體構造，以提供符合自身狀態的訓練及快速恢復體力。
運動科學營養課程看似基本，事實上對這些選手們來說相當重要，身體的強度需要與訓練強度等同成長，才不會受傷，尤其是針對女生選手。另外，這些即將站上國際舞台的選手，心理素質課程對他們更是重要，因為有些選手沒經歷過失敗，得失心相對重，需要專業人士來做引導，才能去面對壓力極大的比賽過程。
「永齡霹靂舞銘日之馨培訓計畫」還有一大特色亮點，台灣街舞文化過去舞團與舞團間經常有各自的壁壘，這次一次集結台灣五位頂尖的霹靂舞種子選手，可以突破彼此熟悉的街舞文化慣性，打破舞團與舞團間的壁壘，在藝術文化的創作上，汲取彼此的經驗進而打開未知的領域與想像空間，帶來更有開創性的作品表現。