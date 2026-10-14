中央氣象署表示，今（14）日東北季風增強，桃園以北、宜花高溫降至27至28度，低溫20至22度，局部地區不排除跌破20度，基隆北海岸、大台北山區及東半部降雨機率提高，周五（10月16日）氣溫回升，周末各地高溫重返30度以上。關島附近則有熱帶擾動醞釀，本周有機會增強為「薔琵颱風」。
今天天氣：東北季風增強 桃園以北降雨機率高
10月14日今天的天氣，東北季風稍增強，迎風面大臺北山區、基隆北海岸、宜花雲量較多，偶有局部降雨，白天桃園以南為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
溫度方面，白天舒適到偏熱，桃園以北及宜蘭、花蓮較涼，高溫約27到29度，新竹以南及臺東31到33度，中南部內陸地區有機會再更高一些；早晚仍稍涼，各地低溫22至25度，空曠地區或河谷會再低一些，夜晚及清晨請適時調整衣物避免著涼。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、宜蘭、花東
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風增強，東北風可能挾帶境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風減弱 水氣仍多
10月15日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，環境水氣仍多，北部及東北部天氣仍涼；迎風面東半部、大臺北地區及恆春半島降雨機率稍增，東北部留意局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：東北季風周五減弱 周末薔琵颱風恐生成
氣象署提及，周五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，周末至下周一各地高溫再度回到30度以上，整體降雨趨緩並恢復為穩定天氣，這段期間各地大多為晴到多雲，僅東半部地區與恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後中南部山區則有零星降雨機率。
好天氣過後，下周二將有新一波東北季風增強，北部及東北部天氣再次轉涼；下周三與下周四持續受季風影響，桃園以北與東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部及恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區仍有零星短暫陣雨。
另外在關島附近海面目前有熱帶系統正在整合中，雖然目前組織尚未完整，預估本周有機會增強為「薔琵颱風」，路徑將先接近琉球群島，並在琉球群島南方或東方海域轉向北移動。
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10月14日今天的天氣，東北季風稍增強，迎風面大臺北山區、基隆北海岸、宜花雲量較多，偶有局部降雨，白天桃園以南為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
溫度方面，白天舒適到偏熱，桃園以北及宜蘭、花蓮較涼，高溫約27到29度，新竹以南及臺東31到33度，中南部內陸地區有機會再更高一些；早晚仍稍涼，各地低溫22至25度，空曠地區或河谷會再低一些，夜晚及清晨請適時調整衣物避免著涼。
普通：北部、竹苗、宜蘭、花東
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風增強，東北風可能挾帶境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風減弱 水氣仍多
10月15日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，環境水氣仍多，北部及東北部天氣仍涼；迎風面東半部、大臺北地區及恆春半島降雨機率稍增，東北部留意局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：東北季風周五減弱 周末薔琵颱風恐生成
氣象署提及，周五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，周末至下周一各地高溫再度回到30度以上，整體降雨趨緩並恢復為穩定天氣，這段期間各地大多為晴到多雲，僅東半部地區與恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後中南部山區則有零星降雨機率。
好天氣過後，下周二將有新一波東北季風增強，北部及東北部天氣再次轉涼；下周三與下周四持續受季風影響，桃園以北與東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部及恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區仍有零星短暫陣雨。
另外在關島附近海面目前有熱帶系統正在整合中，雖然目前組織尚未完整，預估本周有機會增強為「薔琵颱風」，路徑將先接近琉球群島，並在琉球群島南方或東方海域轉向北移動。