賴佩霞一通電話促成「柯賴配」 柯文哲傻眼：我被騙來的
61歲女星賴佩霞去年9月搭檔前台灣首富郭台銘參加總統大選，同年11月宣布退選，時隔4個月終於亮相，今（27）日出席舞台劇《倒垃圾》卡司記者會，與民眾黨主席柯文哲同台飆戲，賴佩霞一通電話打給柯文哲機要，成功讓他獻出音樂劇處女秀，柯文哲受訪大喊：「我是被騙來的，進來才知道很危險的樣子，我看唱歌吼，還是對嘴就好了。」據悉，柯文哲在這齣音樂劇本色演出「黨主席柯P」，戲分約莫30分鐘。
記者羅凌筠／台北報導
賴佩霞暴瘦6公斤，從政一趟，她形容自己是大開眼界，至於退選後在做什麼？她說：「這段時間我在寫心靈的書跟劇團演出，都是回到我自己。」本來她也在陽明交大開「科技人的溝通與領導力培養」課程，確定今年不會回陽明交大任教，但是還是會有一些課程在學校教授。
至於心理諮商的部分，賴佩霞說：「這陣子我就是讓自己寫書，創作需要整個時間排開，藉這個時間我讓自己安頓一下，過一陣子就會開始小型課程。」會不會再提供諮商服務？她表示：「一直以來的課程我們都有繼續，事實上我在做的是教練的工作，偏長期陪伴。」
放棄綠卡的她被問到美國國籍有望取回嗎？她說：「唉呦，沒有這個打算。」談到家人怎麼陪伴？她說科技業老公謝志鴻形容她很勇，「兒女跟我在一塊都是充滿著鼓勵。」被問到會不會又發生辭演舞台劇的事情？她幽默自嘲：「除非我再選。」
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