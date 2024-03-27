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樂天女孩筠熹玩股票賠光畢生積蓄　傻信群組老師：200萬變2萬

▲啦啦隊女神筠熹誤闖股票群組被當肥羊，「從200萬瞬間現在只有剩2萬」。（圖／翻攝中天）
▲啦啦隊女神筠熹誤闖股票群組被當肥羊，「從200萬瞬間現在只有剩2萬」。（圖／翻攝中天）

記者羅凌筠／綜合報導

筠熹從女團「天氣女孩」出道，加入中職樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls以來，累積一票死忠粉絲，出道12年的筠熹近日在節目《小明星大跟班》揭開投資失利的血淚史，畢生積蓄200萬因為玩股票一夕剩2萬，讓她大嘆：「人太貪就是會出事！」

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▲筠熹在樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls坐擁30萬粉絲。（圖／翻攝筠熹IG）
▲筠熹分享自己在投資群組的失利經驗。（圖／翻攝筠熹IG）
筠熹玩股票有4年的資歷，有緣認識一個頂級分析師，加進他創立的群組，「我那時候只有100、200萬可以用，其實是我畢生積蓄，老師說『跟著我不要怕』，我保證讓妳翻倍。」因為老師貼出很多交易紀錄，證明自己賺很多錢，筠熹就這樣盲目跟著投資港股。

▲筠熹畢生積蓄剩2萬，手持股票不敢賣。（圖／翻攝筠熹IG）
▲筠熹畢生積蓄剩2萬，手持股票不敢賣。（圖／翻攝筠熹IG）
筠熹坦承前面真的嘗到甜頭，港股漲了有獲利，「老師下達指令，等那個線升上去再集體一起賣，那我就等，突然一夕之間咻跌得很低，尾數瞬間少一個零。」結果分析師在群組裡莫名其妙大發飆，生氣留言一大堆之後閃電退群組，留下一頭霧水的筠熹心想：「什麼意思？」

▲筠熹在樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls坐擁30萬粉絲。（圖／翻攝筠熹IG）
▲筠熹在樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls坐擁30萬粉絲。（圖／翻攝筠熹IG）
此時分析師的助理跳出來打圓場，說群組裡有學生不聽話，把股票提早賣掉，老師就生氣了，助理還說筠熹不用擔心，因為她很聽話，之後會把筠熹加進另一個優良學生的群組，筠熹苦笑：「到現在我都不敢賣，一直放著期待它會漲一點點，因為我是從200萬瞬間現在只有剩2、3萬。」

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