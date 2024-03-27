寶林茶室食安引恐慌！食物中毒保險有沒有賠？專家：先確認3件事

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產險業者指出，目前各縣市也會要求業者投保「公共意外責任險」，同時，依食品安全衛生管理法規定，餐飲業也要投保產品責任險，兩者差異在於前者理賠範圍在營業場所或投保的活動場所內，而「產品責任險」保障的是，產品本身及其包裝容器，也是沒有場地的限制，現在也有不少業者推出店鋪綜合險，因此，若因店家責任導致客人食物中毒，就會啟動理賠。
至於民眾去店家吃飯，發生食物中毒，個人投保的意外險或醫療險有沒有理賠？公勝保經行銷協理游璽蓉受訪表示，消費者要先確認3件事，首先，先確定自己買的是人壽的還是產險保單，各家各戶條款及內容不盡相同，再確認條款中「食物中毒」的定義，包括多少人有相同症狀才賠。
最後再檢視目前買的保險哪些有理賠，像是意外險的門診理賠，若食物中毒後，需住院觀察，除了意外險之外，實支實付醫療險也會理賠；若嚴重到需要開刀，則要視原本投保的意外險有沒有手術理賠而定。
至於「食物中毒」的定義，若是因本身體質而出現如食物過敏或腸胃不好，並不在理賠範圍 。若是集體性食物中毒，只要證明是外來突發不可抗力事故，就可獲得理賠。
但所謂「集體性中毒」多少人才算？各家規定不太一樣，有的是2人以上，有的是3人以上攝取相同食品而發生相似症狀，並且自可疑的食餘檢體及患者糞便、嘔吐物、血液等人體，分離出相同類型的致病原因，但有些認為，若是細菌性毒素或急性化學性食品中毒引起，即便只有1人，也視為「食品中毒」，因此，還是要看契約條件而定。
另外，由於消費者將問題食物吃下肚後，不一定馬上出現食物中毒病徵，甚至可能當時就自己一人去吃，如何「舉證」比較困難，除盡可能保存消費憑證及產品之外，游璽蓉表示，若是集體食物中毒，有些會變成社會事件，媒體也會報導，這時可以擷取或保留新聞事件報導內容，給保險理賠人員，像她就曾有客戶一個人去吃飯，結果食物中毒，由於有上社會事件，就將新聞報導提供給保險公司理賠人員，也有獲得理賠。
另外，疫後很多人會出國去玩，也會擔心在海外吃到不乾淨食物，發生食物中毒，游璽蓉表示，只要投保的旅遊平安險有附加海外突發疾病保險，也在海外發生食物中毒就醫也可以獲得理賠。
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