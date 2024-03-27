小林製藥紅麴原料爆傷腎！北市衛生局：大研生醫下架1萬2000盒
日本「小林製薬」含紅麴成分保健食品爆傷害腎臟疾病問題，在日本已經造成2死，超過百人住院。北市衛生局今（27）日表示，大研生醫下架紅麴膠囊1萬2,000盒。
記者呂炯昌／台北報導
北市政府衛生局晚間表示，昨日接獲台中市食品藥物安全處通知該市「大研生醫國際股份有限公司(下稱:大研生醫)」產品「大研生醫納豆紅麴Q10膠囊」使用「和司特股份有限公司」進口之日本「小林製薬」紅麴粉末原料，北市政府衛生局同日即派員稽查。大研生醫係透過代工廠商生產並販售大研納豆紅麴Q10膠囊，已於3月22日即不分批號、各通路全面自主下架回收，截止今日已從通路下架該產品1萬2,000盒，另有2萬1,079盒存放於代工廠。
北市政府衛生局表示，要求大研生醫應妥善處理並辦理退貨相關事宜，消費者若有購買「大研納豆紅麴Q10膠囊」請停止食用，並可攜帶商品至原購買通路辦理退貨作業，大研生醫亦提供消費者退貨專線電話0800-000-028。
北市政府衛生局提醒食品業者，倘有使用或販售日本「小林製薬」之紅麴相關原料或產品，請依日本原廠通知或建議，停止使用、販售及自主下架，並應依食品安全衛生管理法第7條第5項，落實自主通報，倘有使用或販售但未通報者，依同法第47條，可處新臺幣3萬至300萬元罰鍰等。
北市政府衛生局亦提醒民眾如赴日本旅遊，應避免購買相關產品，如已購買者應避免食用。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥 02-27208889轉7078）。以上稽查結果，可至臺北市政府衛生局網站查詢。