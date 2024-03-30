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范丞丞的5件事！差19歲的范冰冰是親姊姊　曾組限定男團單飛更紅

▲范丞丞和親姊姊范冰冰相差19歲，《NOWnews今日新聞》帶您來了解關於范丞丞的5件事。（圖／范丞丞微博）
▲范丞丞和親姊姊范冰冰相差19歲，《NOWnews今日新聞》帶您來了解關於范丞丞的5件事。（圖／范丞丞微博）

記者薛羽彤／綜合報導

由大陸當紅男星范丞丞和知名小旦楊紫所主演的陸劇《要久久愛》日前上檔，劇情講述學生時期六人組的青春故事，更涵蓋了長大成人年後面對各自的職業生涯和家庭情感的議題。范丞丞年僅23歲就當上第一男主角，他出道時打著范冰冰弟弟的頭銜，但其實他19歲就到韓國當練習生，富有許多才藝，並不是單純靠姊而已，《NOWnews今日新聞》帶您來了解關於范丞丞的5件事。

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185公分外型如韓國歐巴　氣場完全不輸范冰冰

范丞丞出道走紅，不僅僅是靠范冰冰的關係，還有他的顏值，也是眾人關注焦點。范丞丞身高185公分，五官十分立體，挺挺的鼻子和尖下巴，整張臉散發出韓國偶像的秀氣感，連穿衣風格也走韓系男友風，氣場一點也不輸姊姊。

▲范丞丞身高185公分長相帥氣。（圖／范丞丞微博）
▲范丞丞身高185公分長相帥氣。（圖／范丞丞微博）
從選秀節目《偶像練習生》出道打響知名度　單飛又更紅

范丞丞2018年以練習生的身分參加選秀節目《偶像練習生》，最後獲得第三名，他和蔡徐坤、陳立農、Justin黃明昊、林彥俊、朱正廷、王子異、小鬼王琳凱、尤長靖組成團體「NINE PERCENT」出道，進行為期一年半的限定活動。合約到期後，團體9人各自單飛在圈內發展，之後范丞丞發行了4張個人EP，還跨足電視圈演戲。

▲NINE PERCENT的畢業照。（圖／翻攝微博）
▲NINE PERCENT成立1年半，合約到期後團員各自單飛。（圖／翻攝微博）
大陸一線女星范冰冰牽線　相差19歲親弟弟如願出道

范丞丞是2000年出生，與范冰冰相差了19歲，當時范丞丞剛出道時，中國大型公司樂華娛樂老闆曾透露，大約於多年前收到范冰冰電話，指弟弟想當偶像，可否到公司練習。范丞丞加入《偶像練習生》時，范冰冰也公開發文力挺，「正式給大家介紹一下，這是我弟，范丞丞，以後請大家多多關照。」可見范冰冰私下多疼弟弟。

▲范冰冰親弟范丞丞將出道。（圖／翻攝自微博，2017.12.21）
▲范冰冰發文力挺親弟范丞丞出道。（圖／翻攝自微博）
姊弟年齡相差太大　一度傳出范丞丞是她的私生子

由於范冰冰和范丞丞年紀相差過大，遭網路輿論猜測他是范冰冰的私生子。還有傳聞指出他是范冰冰與洪金寶所生的兒子，只因為范丞丞小時候跟洪金寶很相似。為此，范丞丞2018年對一網路媒體提出公然誹謗告訴，北京法院最後判決范丞丞勝訴。

曾與40歲賈玲被傳未婚生子　秒發文反嗆假消息

人紅是非多，加上大陸假消息遍布網路，范丞丞不僅被傳是范冰冰的私生子，去年3月網路上傳出22歲的范丞丞和40歲女星賈玲未婚生子，只因兩人過去曾一起擔任綜藝節目《青春環遊記2》的固定成員，兩人在節目中有默契的互動受到觀眾歡迎。由於消息毫無根據，大部分網友態度持疑，而范丞丞隨即在IG發出「亂髮自拍」，露出無言的眼神，並寫上「把嘴閉上？」疑似是在回應此事。

▲圓滾滾的賈玲出道22年，以相聲演員的身份嶄露頭角，2021首度執導以自我經驗為情感支柱的奇幻文藝電影《你好，李煥英》叫好叫座，平地一聲雷炸開了她導演創作的新紀元，新作《熱辣滾燙》一拍近一年，她以八個多月的時間先增重二十公斤，再一口氣減重五十公斤。（圖／翻攝自微博）
▲賈玲曾被網友亂傳和范丞丞未婚生子。（圖／翻攝自微博）
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