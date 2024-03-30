范丞丞的5件事！差19歲的范冰冰是親姊姊　曾組限定男團單飛更紅

我是廣告 請繼續往下閱讀
范丞丞出道走紅，不僅僅是靠范冰冰的關係，還有他的顏值，也是眾人關注焦點。范丞丞身高185公分，五官十分立體，挺挺的鼻子和尖下巴，整張臉散發出韓國偶像的秀氣感，連穿衣風格也走韓系男友風，氣場一點也不輸姊姊。
從選秀節目《偶像練習生》出道打響知名度 單飛又更紅
范丞丞2018年以練習生的身分參加選秀節目《偶像練習生》，最後獲得第三名，他和蔡徐坤、陳立農、Justin黃明昊、林彥俊、朱正廷、王子異、小鬼王琳凱、尤長靖組成團體「NINE PERCENT」出道，進行為期一年半的限定活動。合約到期後，團體9人各自單飛在圈內發展，之後范丞丞發行了4張個人EP，還跨足電視圈演戲。
大陸一線女星范冰冰牽線 相差19歲親弟弟如願出道
范丞丞是2000年出生，與范冰冰相差了19歲，當時范丞丞剛出道時，中國大型公司樂華娛樂老闆曾透露，大約於多年前收到范冰冰電話，指弟弟想當偶像，可否到公司練習。范丞丞加入《偶像練習生》時，范冰冰也公開發文力挺，「正式給大家介紹一下，這是我弟，范丞丞，以後請大家多多關照。」可見范冰冰私下多疼弟弟。
姊弟年齡相差太大 一度傳出范丞丞是她的私生子
由於范冰冰和范丞丞年紀相差過大，遭網路輿論猜測他是范冰冰的私生子。還有傳聞指出他是范冰冰與洪金寶所生的兒子，只因為范丞丞小時候跟洪金寶很相似。為此，范丞丞2018年對一網路媒體提出公然誹謗告訴，北京法院最後判決范丞丞勝訴。
曾與40歲賈玲被傳未婚生子 秒發文反嗆假消息
人紅是非多，加上大陸假消息遍布網路，范丞丞不僅被傳是范冰冰的私生子，去年3月網路上傳出22歲的范丞丞和40歲女星賈玲未婚生子，只因兩人過去曾一起擔任綜藝節目《青春環遊記2》的固定成員，兩人在節目中有默契的互動受到觀眾歡迎。由於消息毫無根據，大部分網友態度持疑，而范丞丞隨即在IG發出「亂髮自拍」，露出無言的眼神，並寫上「把嘴閉上？」疑似是在回應此事。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道