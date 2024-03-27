PCS季後賽／FAK淘汰BYG！1Jiang讚隊友給力　大談為何出時光之杖

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📍FAK 今天取勝避免淘汰，隊伍最令 1Jiang 滿意的地方在哪？
🟡1Jiang ：主要是中下路的溝通吧，今天隊伍溝通都蠻順利、果決的，不會有停滯的情況。
📍今天 FAK 的老將們包括 Gemini、 Kaiwing 的開團和決策都相當到位，怎麼看隊友們今天的表現？
🟡1Jiang ：我覺得他們滿分吧，我們之前會輸比賽，主要都是不夠果斷，但今天大家很少猶豫，有想法就執行。
📍上個系列賽被 CFO 3:0後，FAK 在這期間做了哪些溝通和調整？
🟡1Jiang ：以往隊伍不會讓我去選擇扛壓角色，那經過討論後，今天就嘗試把重心放在中下路，我上路就負責扛壓，很高興效果還不錯。
📍從例行賽到季後賽，其他隊伍面對 FAK 時，常在前期針對 1Jiang 發起進攻， 1Jiang 如何調整和看待？
🟡1Jiang ：最大的改變是對兵線的掌控，上路很多種情況都是有利於換血，但往往就是這種兵線會給予對手機會，像今天我最後一場厄薩斯，只要我的打野不在，我就選擇站後面，這是透過比賽學習到和平常單排不一樣的思路。
📍FAK 例行賽初期表現很好，越到後期卻有些碰壁，這部分和版本更動有關嗎？
🟡1Jiang ：前陣子 MnM 受傷缺陣時，我們有一直嘗試不同的陣容，但試到最後，我們還是發現，有些陣容真的不適合我們，包括一些 LCK、LPL 隊伍會拿出來的組合，在我們身上難以發揮，所以後面就不再強求，回歸自己熟悉的套路。
📍下一場即將面對 DCG 和 SHG 賽事中的勝隊，1Jiang 如何看這個對局？
🟡1Jiang ：這兩隊我會比較想面對 DCG ，除了比較熟悉外，主要也是我們曾3:0打敗他們，不過論實力來說，比較看好 SHG 拿下勝利，畢竟他們可以3:0 DFM，然後 DCG 和 DFM 打得有來有往。
📍針對賈克斯出時光之杖被廣泛討論，1Jiang 有什麼想回應的嗎？
🟡1Jiang：賈克斯打鱷魚的對局，我和好朋友已經練過上百次了，我們的理解是，這版的鱷魚，90%能推賈克斯的線，鱷魚只要透過打野給壓力，就能囤線、進來吃塔皮，賈克斯就會超級難受，所以我在 Rank 被打爆後，我就嘗試過主E，而主E最大的問題就是狀態會變差、燃料會不夠，所以耗久了，賈克斯一樣難受，這時候出時光之杖的想法就出現了。
🟡1Jiang：首先這版的鱷魚是出星蝕的，因為出黑切，賈克斯沒壓力，而星蝕價格2800，時光之杖只要2600，當我第一波回家，「紅水晶＋藍水晶＋真眼」大約900塊，第二波回家再補個催化魔方，其實就可以和鱷魚消耗很久，雖然說傷害在中期會有點缺乏，但如果考慮到這個對局的基本優劣，甚至打野選擇史瓦妮這類英雄的情況下，只要對線不虧，問題真的不大。