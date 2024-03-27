龍象大戰4小時惡鬥！許基宏10局下關鍵安打 兄弟延長4:4逼和味全
中職官辦熱身賽今（27）日迎來最後一天，味全龍在天母主場對戰中信兄弟，正規9局打完雙方戰成3：3平手，進入延長賽突破僵局制，味全先在10局上得分，但10局下兄弟許基宏敲出追平安打，兩隊鏖戰近4個小時，終場味全龍與中信兄弟4：4握手言和。
記者路皓惟/綜合報導
味全龍在二局上率先展開攻勢，林智勝觸身球上壘後，郭天信擊出安打，跑者攻佔一、三壘，接著林孝程適時安打帶有1分打點，幫助味全先馳得點。隨後味全一直保持1分的領先，直到6局下戰局翻轉，周思齊代打建功，中信兄弟逼平戰局，隨後陳禹勳接替登板無法止血，蘇緯達保送先擠回1分，接著高宇杰安打補刀，該局兄弟攻下3分，反倒以3：1領先味全。
七局上陳品捷二壘安打開路，並推進站上三壘，林孝程擊出左外野飛球，三壘跑者陳品捷回本壘得分，當下兄弟提出電視重播輔助判決，最後維持原判，味全追到1分差距。八局上，陳思仲、石翔宇連續安打，味全龍將戰局扳成3：3平手，戰線拉進延長賽。
從10局上開始進入突破僵局制，開局二壘有人，石翔宇執行犧牲觸擊，二壘跑者陳思仲上三壘，拿莫伊漾擊出右外野一壘安打，帶有1分打點，味全4：3領先。10局下，劉貴元突破僵局上二壘，黃韋盛內滾出局，護送跑者上三壘，接著許基宏代打敲安，幫助兄弟追平，雖然之後陳俊秀擊出安打，兄弟攻佔得點圈，但最終未能得分，兩隊以和局收場。
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