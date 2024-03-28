開發金：今年配息以現金為主 86萬股民將有現金股利入袋
開發金昨（27）日召開法說會，公布去年稅後純益189.4億元，年增16%，每股純益為1.13元。對於投資人關心的股利政策，總經理龐德明表示，由於2022年股債雙跌，公司去年並未配發股利，不過去年獲利回穩，今年將恢復股利發放，會以現金發放為主，配發率會以2021年之前的穩定原則。因此，法人預期，今年開發金現金股利大約落在0.5到0.6元，以昨（27）日收盤價14.55元來看，殖利率有望達到3%到4%。
記者陳郁柔／台北報導
由於2022年全球面臨股債雙跌的窘境，去年開發金因壽險投資部位未實現評價損失衝擊，導致最後無法發放股息、股利掛零，是11年來首見。針對今年，總經理龐德明表示，還是希望今年維持穩定的股利配發政策，2022年是個例外，現在其他綜合損益（OCI）恢復，計劃今年會恢復發放股利，並且會以現金方式來發放股利，86萬股東今年將有股息入袋。
開發金財務長黃碧玲也表示，今年股利配發主要考量以獲利為主。去年受惠於股債回穩，稅後獲利189.4億元，年增16%，每股盈餘1.13元。
觀察期下子公司的表現，凱基人壽2023年稅後純益為101.8億元；淨值達到1483.3億元，年增39%；凱基證券稅後純益為73億元，年增102%，其中海外獲利貢獻占比提升至14.6%；凱基銀行2023年稅後純益54億元，財富管理收入年增達到33%，中小企業放款以及個人信貸業務維持雙位數成長，年增分別為13%以及21%；中華開發資本因投資組合評價回升，去年稅後純益為22億元。