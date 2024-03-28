轟馬英九訪陸「總愛敏感時刻出風頭」　矢板明夫：學學晚年張學良

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他指出，不知道馬前總統是不是故意的。但是，每逢台灣的重要時刻，都出來搶一下風頭、讓媒體炒作一番。其結果，都是對共產黨政權有所幫助。
他說，這一次馬前總統會帶一些台灣的大學生到中國去交流。但說句老實話，根本起不到什麼交流的作用。首先，中方的學生都不敢說真話。一定會照本宣科說「反台獨、促統一」。台灣的學生也只能配合演出，如果他們在中國說出「不喜歡和中國統一」、「中國共產黨的獨裁政權讓人覺得恐怖」等，台灣大多數年輕人真正想法的話，很有可能被以「分裂國家罪」或者「煽動顛覆國家政權罪」等名義抓起來。
矢板明夫指出，所以，所謂的兩岸青年交流，能達成的共識，一定是「批評民進黨、反對美國勢力介入台灣」等等中方想要的結論。說白了，就是配合對岸的統戰工作。
他說，看到馬前總統要訪問中國這一消息，讓我想到了一個人——被蔣介石在台灣軟禁了50多年的張學良。張學良晚年離開台灣赴美以後，曾多次流露出思鄉之情，對周圍的人說想回東北老家看一看。但是，中方多次提出邀請，張學良都沒有回去。有一次，他對前來勸他回鄉的老部下呂正操（前中國政協副主席）說：「我不願意為我個人的事，弄得政治上很複雜」，拒絕了邀請。
矢板明夫強調，因為張學良知道，一旦自己回去，馬上就會變成中共的統戰工具、被政治利用。張學良一生做了很多糊塗事，但是晚年終於活明白了。