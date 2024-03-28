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轟馬英九訪陸「總愛敏感時刻出風頭」　矢板明夫：學學晚年張學良

▲前總統馬英九即將再度訪陸。（圖／資料照片）
▲前總統馬英九即將再度訪陸。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

前總統馬英九即將再度訪陸。日本產經新聞台北支局長矢板明夫今（28）日於臉書上發文表示，國民黨的馬英九前總統將於4月上旬到中國訪問，時機剛好是台灣的賴清德總統就任之前。中國媒體一定會大肆宣傳馬前總統在中國的一舉一動，借之削弱賴清德總統的就任對中國國內外的影響。

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矢板明夫表示，馬前總統去年3月第一次訪問中國，時機恰巧是蔡英文總統訪問美國之前。今年1月台灣的總統大選前，馬前總統在接受德國媒體訪問時說：「習近平國家主席是可以信任的」，吸引了全世界媒體的報導。

他指出，不知道馬前總統是不是故意的。但是，每逢台灣的重要時刻，都出來搶一下風頭、讓媒體炒作一番。其結果，都是對共產黨政權有所幫助。

他說，這一次馬前總統會帶一些台灣的大學生到中國去交流。但說句老實話，根本起不到什麼交流的作用。首先，中方的學生都不敢說真話。一定會照本宣科說「反台獨、促統一」。台灣的學生也只能配合演出，如果他們在中國說出「不喜歡和中國統一」、「中國共產黨的獨裁政權讓人覺得恐怖」等，台灣大多數年輕人真正想法的話，很有可能被以「分裂國家罪」或者「煽動顛覆國家政權罪」等名義抓起來。

矢板明夫指出，所以，所謂的兩岸青年交流，能達成的共識，一定是「批評民進黨、反對美國勢力介入台灣」等等中方想要的結論。說白了，就是配合對岸的統戰工作。

他說，看到馬前總統要訪問中國這一消息，讓我想到了一個人——被蔣介石在台灣軟禁了50多年的張學良。張學良晚年離開台灣赴美以後，曾多次流露出思鄉之情，對周圍的人說想回東北老家看一看。但是，中方多次提出邀請，張學良都沒有回去。有一次，他對前來勸他回鄉的老部下呂正操（前中國政協副主席）說：「我不願意為我個人的事，弄得政治上很複雜」，拒絕了邀請。

矢板明夫強調，因為張學良知道，一旦自己回去，馬上就會變成中共的統戰工具、被政治利用。張學良一生做了很多糊塗事，但是晚年終於活明白了。

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