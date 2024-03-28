尋獲2遺體！巴爾的摩大橋事故 剩下失蹤4人「推定死亡」搜救喊停
美國馬里蘭州巴爾的摩市的凱伊橋（Francis Scott Key Bridge），26日凌晨遭貨輪「達利號」（Dali）撞上後坍塌，當時有8名工人正在橋上進行工程，因而不幸落水，除了有2人先獲救以外，另外6人下落不明，直到當地時間27日上午，潛水員又在水中發現2名工人的遺體，至於剩下4人則推定死亡，搜救工作喊停。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，馬里蘭州警察局長小巴特勒（Roland L. Butler Jr.）表示，潛水員在7.6公尺深的河水中，發現一輛紅色貨車，並將車內2名受困工人的遺體移出，他們是來自墨西哥的富伊特斯（Alejandro Hernandez Fueetes）和來自瓜地馬拉的卡布雷拉（Dorlian Ronial Castillo Cabrera）。
小巴特勒並聲稱，已暫停對剩下4人的搜救工作，轉為「打撈作業」，原因是橋樑倒塌時，掉入河中的車輛被橋樑上的結構混凝土和碎片包裹，導致潛水員很難繼續在附近進行安全操作，坦言：「我們已用盡一切努力搜救」，待打撈行動清除了殘骸，潛水員將會繼續投入尋找遺體。
美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）週三表示，大橋倒塌、港口關閉，將對經濟以及供應鏈產生重大影響，尤其巴爾的摩港是美國最大的汽車和輕型卡車港口，去年吞吐量達到創紀錄的85萬輛，未來一段時間，重點將放在：重新開放港口、處理供應鏈問題、重建橋樑、處理道路運輸問題，直言：「重建不會很快、不會容易、也不會便宜，但我們會完成它。」