這原因美元續強！日圓低點彈升有限 新台幣早盤再貶破32元
市場靜待美國2月個人消費支出物價指數（PCE）公布前，美元指數續強，日圓兌美元在下探151.97新低價後，即便反彈回升，但升幅也有限，目前在151.51元震盪，加上台股開紅後翻黑，新台幣兌美元今（28）日早盤開升後，也回貶再失守32元整數關卡，一度下探32.039元，貶值4.1分，目前在32.012元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
在美國通膨數據出爐前，美股主要指數收漲，以道瓊漲幅最多，標普則再創新高。不過，美國聯準會（Fed）理事華勒 （Christopher Waller）指稱，近期令人失望的通膨數據，印證了Fed暫緩調降短期利率目標的理由。此話一出，也讓市場擔心美國降息時程是否再延後，美元指數也續強，支撐在104.41附近。
在美元續強之下，亞洲主要貨幣美元仍偏弱，其中日圓兌美元在下探151.97的34年新低價後，雖然有自低點反彈，但升幅有限，今日早盤來到151.52附近，韓元也進一步下探1352.83兌1美元，離岸人民幣兌美元來到從7.2521來到7.2606。
至於新台幣兌美元在前一交易日盤中失守32元整數關卡後，今日早盤以31.98元、升值1.8分開出後，又止升回貶，並再次貶破32元，一度下探32.039元，貶值4.1分，目前在32.012元震盪整理。