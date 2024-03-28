一堆三重人上班遲到！台北橋機車道塞爆「汽車全空」　北市曝原因

亞航台北飛東京「開賣一周突退款」！原因曝光　眾炸鍋：從此拒搭

▲亞洲航空Fly AirAsia上周才開賣日本航線，27日卻傳出多人無預警收到台北桃園飛往東京成田的航班取消的退款信，似乎該航線將無法開航，讓旅客氣炸。（圖／翻攝AirAsia臉書）
▲亞洲航空Fly AirAsia上周才開賣日本航線，27日卻傳出多人無預警收到台北桃園飛往東京成田的航班取消的退款信，似乎該航線將無法開航，讓旅客氣炸。（圖／翻攝AirAsia臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

馬來西亞的廉價航空「亞洲航空Fly AirAsia」上周才開賣日本航線，昨（27）日卻傳出多人收到台北桃園飛往東京成田的航班取消的退款信，也有民眾上網查才發現訂單已憑空消失。其實「Fly AirAsia」官方粉專早於23日發文：「目前台北東京航線因系統問題，暫時無法預訂，相關部門已加速處理中，造成之不便敬請見諒。」足見該航線早有問題，而旅遊網紅「布萊N 機票達人」也在臉書貼文，亞航確定無法用第5航權開航台北-東京，據了解是在航約上鬧了場烏龍事件。此次全亞航（D7）將在30天內全額退費，將退回原刷卡信用卡，而不是代金券。

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亞航Fly AirAsia才在上週3月19日宣布進軍東北亞市場，AirAsia長程運輸（AirAsia X）首次攜手泰國亞洲航空（Thai AirAsia），祭出「台北－東京」、「高雄－東京」北高兩地飛日本成田機場，只要1888元起單程未稅優惠價格。

然而5天後的23日，亞航卻於官方粉專「Fly AirAsia」發文：「目前台北東京航線因系統問題，暫時無法預訂，相關部門已加速處理中，造成之不便敬請見諒」，也表示「D7 voucher使用問題也會一併處理，造成之不便敬請見諒。」之後便無下文。

據傳昨日已有相當多台灣網友接到退款信通知，信件寫明：「感謝您申請退款，30天工作天」，網友們紛紛上網於臉書粉專留言抱怨：「退票就算了 記得退我錢」、「 不要裝死用代金麻煩東京機票請刷退，不要什麼代金」、「賣票又退票那樣賣屁啊」、「房間都訂好了，真的很無言，要處理多少他們的爛攤子啊？」，更有人怒喊：「以後真的拒搭亞航！」

▲亞航於23日就在官方粉專「Fly AirAsia」發文，疑似早有問題。（圖／翻攝「Fly AirAsia」臉書粉專）
▲亞航於23日就在官方粉專「Fly AirAsia」發文，疑似早有問題。（圖／翻攝「Fly AirAsia」臉書粉專）
多年來研究機票的臉書粉專「台灣航空福利社」昨日也貼文說到，Airasia X上周二開賣的東京成田航線，在開賣2天後就全部下架。昨天正式通知已經訂票的客人將全數退款，並提及原因：「被迫下架的原因不是台灣民航局，而是馬來西亞民航局片面取消延遠航權的許可」。至於退款的部份，「目前謎之音透露機票退款會在30天內退回信用卡／簽帳卡帳戶。實際還是以亞航公告為準」。

網紅「布萊N 機票達人」也貼文表示，亞航據說也是被擺了一道，本身也是相當錯愕，但不論如何對消費者而言，全額退費回信用卡，而不是給代金券就好。

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