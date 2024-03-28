亞航台北飛東京「開賣一周突退款」！原因曝光 眾炸鍋：從此拒搭
馬來西亞的廉價航空「亞洲航空Fly AirAsia」上周才開賣日本航線，昨（27）日卻傳出多人收到台北桃園飛往東京成田的航班取消的退款信，也有民眾上網查才發現訂單已憑空消失。其實「Fly AirAsia」官方粉專早於23日發文：「目前台北東京航線因系統問題，暫時無法預訂，相關部門已加速處理中，造成之不便敬請見諒。」足見該航線早有問題，而旅遊網紅「布萊N 機票達人」也在臉書貼文，亞航確定無法用第5航權開航台北-東京，據了解是在航約上鬧了場烏龍事件。此次全亞航（D7）將在30天內全額退費，將退回原刷卡信用卡，而不是代金券。
記者葉盛耀/綜合報導
亞航Fly AirAsia才在上週3月19日宣布進軍東北亞市場，AirAsia長程運輸（AirAsia X）首次攜手泰國亞洲航空（Thai AirAsia），祭出「台北－東京」、「高雄－東京」北高兩地飛日本成田機場，只要1888元起單程未稅優惠價格。
然而5天後的23日，亞航卻於官方粉專「Fly AirAsia」發文：「目前台北東京航線因系統問題，暫時無法預訂，相關部門已加速處理中，造成之不便敬請見諒」，也表示「D7 voucher使用問題也會一併處理，造成之不便敬請見諒。」之後便無下文。
據傳昨日已有相當多台灣網友接到退款信通知，信件寫明：「感謝您申請退款，30天工作天」，網友們紛紛上網於臉書粉專留言抱怨：「退票就算了 記得退我錢」、「 不要裝死用代金麻煩東京機票請刷退，不要什麼代金」、「賣票又退票那樣賣屁啊」、「房間都訂好了，真的很無言，要處理多少他們的爛攤子啊？」，更有人怒喊：「以後真的拒搭亞航！」
多年來研究機票的臉書粉專「台灣航空福利社」昨日也貼文說到，Airasia X上周二開賣的東京成田航線，在開賣2天後就全部下架。昨天正式通知已經訂票的客人將全數退款，並提及原因：「被迫下架的原因不是台灣民航局，而是馬來西亞民航局片面取消延遠航權的許可」。至於退款的部份，「目前謎之音透露機票退款會在30天內退回信用卡／簽帳卡帳戶。實際還是以亞航公告為準」。
網紅「布萊N 機票達人」也貼文表示，亞航據說也是被擺了一道，本身也是相當錯愕，但不論如何對消費者而言，全額退費回信用卡，而不是給代金券就好。