友達、仁寶與緯創不藏了！GOLF縮小學用落差　供大學生接軌職場

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友達人資長郭俊男指出，課程評鑑的重點在於課程內容是否符合學用接軌，並且能夠透過業界實務案例與課堂知識經驗做連結，引導學生專業知識養成。台北科技大學副校長任貽均表示，評鑑同時納入現有學生會員的滿意度調查做為參考依據，了解學生對課程理解吸收的程度，作為未來優化的參考。
首次的課程評鑑，邀請來自台大、台師大、清大、北醫等校的教授擔任評鑑委員，其中敏捷指標企業新加坡商鈦坦科技的Scrum敏捷學程最受到評鑑委員肯定，推薦作為企業會員未來製作課程的觀摩典範，鈦坦科技透過與緯育TibaMe合作線上課程將敏捷的運作方式，以符合目標學習者的程度授課，讓學生能系統性地一步步養成產業知識，實際達成學用接軌的作用。
產業界慷慨相授的課程資源，成為了教育現場最有力的支持，北科大、成大、高科大、雲科大、大同大學、金門大學、長庚大學、明新科大共 8 所學校，就將學校現有的實體課程，與 GOLF 線上課程混成學習，發揮虛實融合的教學優勢，讓學術理論搭配產業知識，成為學用合一的職場即戰力。
同為聯盟企業成員的104人力銀行，近期發佈的《2024年大學品牌力》報告，邀請企業用十大指標評比國內120所大學的品牌力，企業相對重視的前四大指標為：職務能力、未來能力、產學力、以及性格優勢，其中有三項為軟實力，104人力銀行職涯教育長王榮春觀察，因軟實力是驅動硬實力的基礎，面對 AI 崛起快速變動的職場環境，企業最在乎人才的「主動積極」，新加坡商鈦坦科技總經理暨 GOLF 聯盟副理事長李境展表示，GOLF 聯盟期望能夠持續產學攜手，提供軟、硬實力兼備的課程資源與實習機會，讓人才畢業後能順利接軌、一展長才。