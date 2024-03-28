中職／台鋼新星曾子祐寫歷史紀錄！狂敲16支一壘安打 暗藏這隱憂
中華職棒35年公辦熱身賽於昨（27）日結束，在這三個禮拜的賽事中，打擊手感最火熱的就是台鋼雄鷹狀元曾子祐，出賽9場，35席打數累積16支安打，居全聯盟之冠，OPS（整體攻擊指數）來到0.943，堪稱是台鋼雄鷹目前最具攻擊力的打者。值得一提的是，這16支安打皆為短程的一壘安打，長打至今尚未開張。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
曾子祐靠著16支短安寫下中職史上熱身賽最多一壘安打的紀錄，由於沒有長打，打擊率和長打率持平，都是0.457。雖然個人數據在帳面上創新紀錄，不過對球隊來說仍缺少適時一擊的能力。在壘上無人的時候，21打數敲11支安打，打擊率0.524。反觀得點圈有人時，8打數僅打出2支安打，打擊率銳減至0.25。
曾子祐在2022年以狀元之姿加盟台鋼雄鷹，去（2023）年在二軍出賽78場，攻擊方面，累積300打數繳出89支安打，包括2支全壘打，打擊率來到0.297，拿下二軍安打王的殊榮。身為游擊手的他，在守備方面，出賽77場、失誤20次，守備率0.942，在攻守方面皆有好表現。
雖然在長距離的攻擊輸出還有待加強，不過相較去（2023）年在公辦熱身賽的表現，36打數僅打出7支安打，打擊率0.194，曾子祐再經過一年的二軍洗禮，加上冬季聯盟的磨練後，首站上一軍舞台便改寫中職紀錄，今年球季的表現非常值得關注。
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