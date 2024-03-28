美眾院軍委會議員訪台AIT曝目的 外交部：重視對台安全合作
外交部27日宣布，美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼（Jack Bergman）率跨黨派訪問團自本（3）月27日至29日來台訪問，成員包括眾議院軍事委員會「空陸」小組民主黨首席議員諾格斯（Don Norcross）及眾議員潘尼達（Jimmy Panetta）。外交部指出，美國彰顯對台海和平穩定及台美安全合作的高度支持與重視。美國在臺協會（AIT）也指出，柏格曼一行訪台為眾議員出訪印太地區的一環。
記者邱新博／台北報導
外交部表示，柏格曼一行為「情報暨特種作戰」小組於2022年由時任副主席模菲（Stephanie Murphy）訪台後，再次籌組跨黨派訪團來台訪問，彰顯對台海和平穩定及台美安全合作的高度支持與重視。外交部誠摯歡迎三位議員在《台灣關係法》立法即將滿45週年之際來訪，以具體行動展現對台灣的支持。
外交部指出，訪團在台期間將晉見蔡英文總統、賴清德副總統暨總統當選人及蕭美琴副總統當選人，與我方就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見。
此外，AIT表示，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，此國會代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。
外交部說明，美國國會今年迄今每個休會期間均籌組跨黨派訪團來台，充分展現國會兩黨對台灣的強勁支持。眾議院軍事委員會每年領銜推動的《國防授權法》（NDAA）也持續納入包括「對外軍事融資」（FMF）及「總統提用權」（PDA）等各項提升台美安全合作的政策工具，相關倡議並在行政部門及國會的積極推動下逐步落實。本次訪團再次彰顯美國跨黨派對台灣及台海安全的堅定支持，以及對印太區域和平、穩定及繁榮的重視與承諾。