市民錯愕！首爾公車工會「開始罷工」 近98%公車停駛、地鐵爆滿
韓國首爾市內公車工會28日宣稱，由於與資方協商破裂，按原定計劃於當日凌晨4點開始罷工，也是首爾市公車時隔12年再次罷工，共有7210輛市區公車停運，佔總數97.6%。有韓媒報導稱，地鐵站因此更加擁擠，還有市民措手不及，擔心會因此上班遲到。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，首爾公車工會提出時薪上調12.7%的要求，但資方則認為，與近5年物價和工資上漲率相比，12.7%的要求並不合理，首爾地方勞動委員會提出的上調6.1%調解方案也未能通過，勞資雙方於罷工前一天下午3點舉行調解會議，經過11個多小時的馬拉松談判、最終仍未能達成共識。
報導指出，有些市民根本不知道罷工是今天凌晨就開始，還傻傻的去公車站等待搭車上班，加上今天清晨當地又開始下雨，加劇了通勤族的不便。每天要從麻浦區廳站搭車到江西區禾谷洞上班的黃姓市民感嘆，如果換成坐地鐵，要轉乘3次，花費時間將大幅增加，還有居民抱怨自己不得不改搭計程車，車費還比平常貴了1倍。
為了減輕罷工對民眾造成的影響，首爾市已增加地鐵班次，末班車時間也從凌晨1點延長至2點，首爾25個自治區也將提供地鐵站免費接駁車服務，儘管如此，面對比平常還要更多的乘客湧入地鐵站，難免讓居民心浮氣躁，遲到的風險也增加了。