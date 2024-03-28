馬英九訪中引發美議員關切訪台？外交部：兩者沒有關聯

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民進黨立委林楚茵質詢時詢問，根據政大選研中心2月公布的民調，有61.7%民眾認同為台灣人，自認中國人更是創新低只有2.4%，但馬英九卻不斷釋放出與台灣社會價值完全不同的言論，例如說要九二共識、相信習近平，這些跟中國站在一起的作為對國際釋放了什麼訊息？第一線外交人員又該如何向國際解釋？
田中光回應，中華民國從來就不是中華人民共和國的一部分，這個是非常清楚的，台灣外交官在國外都都是以民主、自由、人權等普世價值來推動外交，中國有沒有民主或尊重人權，是非常明顯的。
林楚茵繼續表示，國內超過六成以上的民眾認為自己是台灣人，馬前總統行為言論是與台灣民眾相違背的，外交部可以此項民調數據作為底氣，給外交同仁當依據，向國際社會說清楚。
另，林楚茵詢問，美國眾議院軍事委員會訪台團昨天抵台，恰好最近剛通過2024撥款法案，其中更明訂助台相關預算，再加上接下來美國大選，這次更選在520之前來台灣，背後代表什麼意涵？是否跟馬英九再次訪中，美國有所擔心？
田中光表示，不論民主黨、共和黨的議員來台灣，都有非常多身分，台灣跟美國基本上就是民主聯盟的一份子，關係非常深厚，這在國際的形象也非常重要。並表示，這個訪問團跟馬前總統去中國與否，沒有直接的關係。