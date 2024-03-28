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《哥吉拉與金剛》片尾沒有彩蛋！有人失望有人叫好　2大內情曝光

▲《哥吉拉與金剛：新帝國》片尾沒有藏彩蛋，2大內情曝光。（圖／華納兄弟提供）
▲《哥吉拉與金剛：新帝國》片尾沒有藏彩蛋，2大內情曝光。（圖／華納兄弟提供）

記者楊穎軒／綜合報導

電影《哥吉拉與金剛：新帝國》昨（27）日在台灣上映，吸引大批怪獸迷搶看首映場，除了前作《哥吉拉大戰金剛》延伸劇情和視覺特效受到討論，商業大片在片尾藏彩蛋的傳統也備受關注，已經朝聖的影迷透露《哥吉拉與金剛：新帝國》沒有片尾彩蛋，有人失望有人肯定，外媒分析背後原因，可能是導演風格及尚無新的怪獸片籌拍計畫。

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▲《哥吉拉與金剛：新帝國》全新電影海報。（圖／華納兄弟）
▲《哥吉拉與金剛：新帝國》全台熱映。（圖／華納兄弟提供）
漫威影業可說是在電影片尾設計彩蛋的濫觴，據美國娛樂網站《Collider》報導，傳奇影業打造的怪獸宇宙系列大片，《金剛：骷髏島》、《哥吉拉 II 怪獸之王》片尾都埋下伏筆，以預告後續將推出的系列作品，不過台灣搶在北美、中國大陸上映的《哥吉拉與金剛：新帝國》，結尾並沒有任何彩蛋。

▲粉紅色《哥吉拉》超萌登場，休戰金剛聯手對抗巨大威脅 。（圖／華納兄弟）
▲▼《哥吉拉與金剛：新帝國》為傳奇影業的怪獸宇宙系列最新大片 。（圖／華納兄弟提供）
▲▼《哥吉拉與金剛：新帝國》為傳奇影業的怪獸宇宙系列最新大片 。（圖／華納兄弟提供）
▲▼《哥吉拉與金剛：新帝國》為傳奇影業的怪獸宇宙系列最新大片 。（圖／華納兄弟提供）
報導推測《哥吉拉與金剛：新帝國》沒有彩蛋的原因，首先可歸因於本片導演為《哥吉拉大戰金剛》的亞當溫高德，而前作沒有彩蛋，新作沒有也不足為奇，再來可能意味著目前沒有任何新的怪獸宇宙電影正在製作中，其實片尾彩蛋的氾濫已經被部分影迷詬病，認為為了作而作、與新作連結薄弱、太刻意等，《哥吉拉與金剛：新帝國》的決定反而讓人耳目一新。

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