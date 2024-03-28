外送員勸別叫這家！打開餐點「整袋蟑螂亂竄」 內行一招防吃雷店
基隆一名網友於臉書社團指控，她點了一間水餃外送，拿到餐點時卻被外送員勸告：「以後不要叫這家，因為不衛生」，等她將餐點打開，果真看到一大堆蟑螂爬來爬去，讓她瞬間反胃。店家原來是基隆成功市場內商家，也出面澄清因是用到了舊紙板而藏蟑螂。衛生局昨（27）日亦至現場稽查，就現場不符食品良好衛生規範準則部分開立限期改善通知書，並要求限期改善。而現今民眾早已習慣點外送，而如何不踩雷，專家建議一招。
記者葉盛耀/綜合報導
基隆在地臉書社團有網友貼出她所點的外送水餃畫面，只見一隻隻蟑螂在塑膠袋內狂竄，令人看了頭皮發麻。原PO提及，當時她拿到外送就已被外送員提醒「以後不要叫這家，因為不衛生！」但她還是半信半疑將餐點打開，結果就目睹這驚悚畫面，讓她氣得直呼「噁心死了」，底下網友也留言驚呼「好恐怖」、「買水餃送小寵物」。
而業者女兒也在留言區回應道歉：「市場裡蟑螂真的比較多，長輩可能用了舊的紙板，沒有注意到此情形，已請長輩先暫停營業，不要再用紙板類的物品、請他全部消毒，衛生局已前去調查，真的非常抱歉，未來會在注意食安衛生。」
衛生局也於昨（27）日下午派員至基隆成功市場該店家現場稽查，就現場不符食品良好衛生規範準則部分開立限期改善通知書，並要求業者限期改善。
現代人早已習慣點外送，如何不踩雷，行銷專家唐源駿提到，目前台灣兩大外送平台foodpanda與Uber Eats，裡頭有店家評論可供民眾參考，但是他建議直接上Google搜尋較有可信度。首先先找尋是否有此店家，沒有實體店面者則需要謹慎。再細看店家在Google上的評論。如果只有少數人評分的話，有可能是新店家，較有風險，而Google評論的評分分數盡量追求平均大約3.5顆星至4顆星左右，4顆星以上最為保險。
唐源駿還提到需慎防「洗評價」店家，若評論過於溢美，且幾乎全是5星評論者，就可能是店家造假或是以優惠吸引民眾給予5星評論。當然他也呼籲，點外送如果遇到有問題，最好還是立即反應給平台為上策。